جربي وصفة خبز "الشاباتا" مع كرات اللحم، جربيها لغذاء مميز

المقادير

للخبز:

كوب من الدقيق الأبيض

كوب من دقيق القمح الكامل

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ثلاثة أرباع الكوب من الماء الدافئ

لكرات اللحم:

250 غراماً من اللحم المفروم

حبة صغيرة من البصل المفروم ناعماً

ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

ربع ملعقة صغيرة من الملح

بيضة

ملعقتان كبيرتان من جبن "بارميزان"

ملعقتان كبيرتان من البقسماط الناعم

للصلصة:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

حبة صغيرة من البصل المُقطّع إلى مكعبات صغيرة

حبة صغيرة من الفلفل المُقطع إلى مكعبات صغيرة

ملح وفلفل،حسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة من بهار "بابريكا"

حبتان صغيرتان من البندورة المُقشرة، والمُقطّعة إلى مكعبات صغيرة

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافّة

ملعقة صغيرة من النعناع الأخضر المفروم

طريقة التحضير

1. لإعداد الصلصة:ُسخني الزيت، في داخل مقلاة،على النار، وقلبي فيها قطع البصل والفلفل. ثم،انثري الملح،والفلفل، وبهار "البابريكا"، والكزبرة الجافّة، ووزّعي قطع البندورة. دعي هذه المكوّنات، على النار، لمدةّ 10 دقائق،وأضيفي النعناع إليها، بعد ذلك.

2. لإعداد اللحم: اخلطي جميع مكوّنات كرات اللحم جيّداً،ثمّ شكّليهاعلى هيئة كرات، واطهيها في فرن ساخن،لمدة 25 دقيقة.

3. لإعداد الخبز:اخلطي جميع مكوّنات الخبز، في داخل وعاء كبير، واعجنيها جيّداً بيديك، ثم دعيها في مكان دافئ، لمدة 30 دقيقة. وقسّمي هذه العجينة إلى كرات صغيرة، ثم قومي بفرد كلّ كرة منها، على سطح الطاولة. وبعد أن تسخني مقلاة على النار، وتضعي فيها ملعقة صغيرة من الزيت، دعي هذه الكرات في المقلاة، لمدة دقيقة، على كل جانب. ثم ضعي الخبز على لهيب فرن الغاز، مباشرةً، حتى ينتفخ، ويكتسب اللون المطلوب. وقدّميه مع اللحم والصلصة.

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