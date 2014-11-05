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"التوست" بالقشدة والزبيب

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"التوست" بالقشدة والزبيب "التوست" بالقشدة والزبيب

الأربعاء 05-11-2014 04:43

في لقاء طغت العفوية على مجرياته، استضافت مقدّمة البرامج في قناة "أوربت" الفضائية ليليان ناعسي "سيدتي" في مطبخ منزلها، وأعدت لمطبخ "سيدتي.نت" طبق تحلية مميز هو التوست بالقشدة والزبيب

 

 

المقادير

500  غرام من "التوست" الأبيض المحمّص

ثلاثة أرباع الكوب من الزبيب الأشقر

ربع كوب من الفستق الحلبي المطحون

بضع حبات من اللوز المقشّر والمنقوع

بضع حبات من الجوز

للقشدة:

4  أكواب من الحليب السائل

 8 ملاعق كبيرة من النشاء

4 ملاعق من ماء الزهر

4 ملاعق من ماء الورد

 

 

طريقة التحضير

1. لإعداد القشدة:اخلطي الحليب السائل والنشاء، في داخل طنجرة ذات قعر غير لاصق، على النار، مع التحريك باستمرار، حتى يصبح قوام هذا الخليط كثيفاً. ثم، اسكبي ماء الزهر وماء الورد، وارفعيهذا الخليط عن النار.

2.  رصّي حبات "التوست" المحمّصة، في داخل طبق زجاجي. ثم، اسكبي القطر عليها.

3 . أعدّي، بعدها، طبقة فوق "التوست"، عبارة عن القشدة المطهوة المحضّرة سابقاً.

4.زيّني هذا الطبق بالزبيب، والفستق الحلبي، واللوز، والجوز، بعد أن يبرد.

 

كادر

لإعداد القطر: اخلطي كوبين من السكر، مع كوبين من الماء، وملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض، في قدر صغيرة على النار، وذلك حتى تشكيل خليط كثيف القوام.

 

 

 

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سيدتي