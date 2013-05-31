فان جال سيترك منتخب هولندا عقب مونديال البرازيل

بروكسل، (إفي): أعلن مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم، لويس فان جال، اليوم الجمعة نيته ترك منصبه بعد مونديال 2014 بالبرازيل.

وأدلى فان جال، الذي تولى تدريب فرق كبيرة مثل برشلونة وأياكس أمستردام وبايرن ميونخ، بهذه التصريحات من مدينة هويندرلوو (هولندا) حيث يجري المنتخب الاستعداد للجولة التي سيقوم بها في آسيا بداية الشهر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الهولندية (ANP).

وقال فان جال "أصبحت مدربا وطنيا لخوض بطولة كأس أمم أوروبية أو كأس العالم. وحتى الآن لم أفعل هذا وأعتقد أنه سوف يتحقق ووقتها سأرحل".

وأشار فان جال إلى أنه قد يعتزل بعد المونديال، إلا إذا قدم ناد جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز له عرضا.

وتولى فان جال (61 عاما) تدريب المنتخب الوطني بعد استقالة بيرت فان مارفيك عقب فشل الفريق في كأس الأمم الأوروبية 2012.