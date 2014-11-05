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البنتاجون: الضربات الجوية الأمريكية أثرت بشكل كبير على تنظيم “داعش”

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البنتاجون: الضربات الجوية الأمريكية أثرت بشكل كبير على تنظيم “داعش” البنتاجون: الضربات الجوية الأمريكية أثرت بشكل كبير على تنظيم “داعش”

البنتاجون

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن الضربات الجوية الأمريكية ضد تنظيم “داعش” خلال الأشهر الثلاثة الماضية لها “تأثير كبير” على هذا التنظيم الإرهابي في كل من العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن هناك “تأثيرا كبيرا على قدرتهم فيما يتعلق بإعالة وتموين أنفسهم … لكن هذا لا يعني أننا محوناهم”.

وأوضح كيربي أن ضرب مصافي النفط ومراكز التجميع قد أبعدت ملايين الدولارات من الإيرادات عن متناول “داعش”، في حين تم ضرب مراكز القيادة والتحكم ومعسكرات التدريب الخاصة بتلك الجماعة بقوة.

الألمانية

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