السودان وقطر يوقعان اتفاقا حول الغاز وزيادة التعاون العسكري

أعلن وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، أن قطر ستزود السودان بالغاز الطبيعي وستزيد تعاونها العسكري مع هذا البلد الذي يخضع لعقوبات دولية، وذلك بعد زيارة قام بها إلى قطر.

وقال للصحفيين أنه وقع “اتفاقا من أجل تصدير الغاز القطري إلى السودان من أجل انتاج الكهرباء”، مضيفا أن هذا الاتفاق سوف يطبق “مطلع العام المقبل”.

ولم يعط الوزير المزيد من التفاصيل ولكنه تحدث عن اتفاق آخر يتعلق بالتعاون في مجال الدفاع خصوصا “في مجال التدريب”.

وكان حسين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مطار الخرطوم بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام لقطر.