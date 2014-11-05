وثيقة لـ” داعش ” تحدد “أسعار النساء والفتيات ” من سن عام حتى 40

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك و تويتر ” وثيقة منسوية لـ ” داعش ” تحت عنوان ” اسعار بيع الغنائم ” تحدد في اسعار بيع النساء والفتيات من سن عام حتى 40 عام .

تكشفت الوثيقة المختومة بشعار داعش، عن أن سعر المرأة الإيزيدية والمسيحية البالغة من العمر 30 إلى 40 سنة يصل إلى 75 ألف دينار، أما الأعمار من 20 إلى 30 يبلغ100 ألف دينار، ومن10 أعوام إلى 20 تبلغ قيمتها 150 ألف دينار، أما الطفلة من عمر سنة 9 سنوات فكانت الأعلى ثمنًا بـ200 ألف دينار.

ونوهت الوثيقة الرسمية إلى أنه لا يجوز لشخص حيازة أكثر من ثلاث غنائم على أن يستثنى من ذلك الأجانب من الأتراك والخليجيين والسوريين.

وقال التنظيم الإرهابي في وثيقته: “بعد انخفاض سوق النساء والغنائم، والذي أثر بدوره على إيرادات الدولة الإسلامية وتمويل مجاهديها، وضعنا ضوابط وأسعار بخصوص بيع السبايا”.