تركيا: قصر أردوغان بـ615 مليون دولار و30 ضعف البيت الأبيض وطائرته بـ185 مليون

قال وزير المالية التركي، الثلاثاء، إن القصر الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان كلف تركيا أكثر من 615 مليون دولار، أي تقريبا ضعف التقديرات السابقة للتكلفة.

ويحتوي القصر الجديد على 1000 غرفة وتزيد مساحته 30 مرة عن مساحة البيت الأبيض، كما أنه أكبر من قصر فرساي الشهير في فرنسا.

>ودانت المعارضة القصر واعتبرته ترفا مبالغا فيه يظهر أن اردوغان ينحدر نحو الحكم السلطوي.

وردا على أسئلة نواب المعارضة في البرلمان، قال وزير المالية محمد سيمسك إن القصر يكلف نحو 1.37 مليار ليرة تركية (615 مليون دولار).

>وقال إن من بين هذا المبلغ أكثر من 300 مليون ليرة (135 مليون دولار) مخصصة في ميزانية 2015، وهي زيادة كبيرة عن الكلفة التقديرية السابقة للقصر البالغة 350 مليون دولار.

وكشف الوزير أن الطائرة الرئاسية الجديدة التي خصصت لأردوغان، وهي من طراز «ايرباص ايه 330-200» كلفتها 185 مليون دولار.

>وأقام أردوغان أول حفل رسمي في القصر الرئاسي الجديد في 29 أكتوبر للاحتفال بيوم الجمهورية السنوي.

ولكن في مؤشر على أن المبنى ليس جاهزا بشكل كامل، لا تزال جميع الفعاليات الرسمية الأخرى تجري في مقر الرئيس السابق، ولم يتضح متى سيتم نقل الفعاليات إلى المبنى الجديد.

وتم بناء القصر على أرض غابات على مشارف أنقرة، وأطلقت عليه الصحافة اسم «القصر الأبيض»، ولكنه يعرف رسميا باسم «القصر الرئاسي».