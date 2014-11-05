استطلاع: غالبية الامريكيين غير راضين عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي وانخفاض نسبة التصويت

أظهرت استطلاعات رأي أجريت بعد إدلاء الناخبين الأمريكيين بأصواتم في التجديد النصفي للكونجرس، أن الغالبية غير راضين عن أداء الحزبين الديموقراطي والجمهوري.

ووفقا للاستطلاعات، أبدى ثمانية من كل عشرة أمريكيين عدم رضاهم إزاء أداء الكونجرس، بينما أعرب ستة من بين كل عشرة عن عدم رضاهم أو غضبهم تجاه أداء البيت الابيض والكونجرس معا.

ويرى ثلثا الناخبين أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ، بينما يعتقد 22 بالمائة فقط أن الجيل القادم من الأمريكيين سيعيشون حياة افضل.

وأعرب 72 % عن مخاوفهم إزاء وقوع هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكية في حين أيد غالبية الأمريكيين الذين أدلوا باصواتهم في انتخابات الكونجرس الضربات الجوية الموجهة ضد العناصر الارهابية في العراق وسوريا.

من ناحية أخرى عزف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية أمس الثلاثاء، وقال الدكتور ألين ليتشمان، استاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية في واشنطن إن ٦٠ % من الناخبين الأمريكيين لم يشاركوا في التصويت، مؤكدا أن ذلك كان في صالح الحزب الجمهوري لأن أغلب من قاطعوا الانتخابات هم من الطبقات الفقيرة والأقليات العرقية التي تميل دائما إلى دعم الحزب الديمقراطي.

كما شهدت الانتخابات عزوف الشباب الأمريكي عن المشاركة في عملية التصويت حيث بلغت نسبة الناخبين فوق ٦٠ عاما، 37 % من إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم. أما الشباب تحت ٣٠ عاما فاقتصرت نسبة مشاركتهم على ١٢ % فقط.

أ ش أ