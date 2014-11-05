إقالة وزير الدفاع الجورجي الموالي للغرب

أقال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي، مساء الثلاثاء، وزير الدفاع الموالي للغرب إيراكلي ألاسانيا ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية تهدد بقاء الائتلاف الحاكم.

وقال جاريباشفيلي في بيان «من اجل الحؤول دون تسييس القوات المسلحة الجورجية ووزارة الدفاع، ومن اجل تأمين الشروط المناسبة لتحقيق مستقل قررت اقالة وزير الدفاع».

وسبق هذا الاجراء غير المتوقع فتح تحقيق قضائي ضد عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع متهمين بالفساد وهو اتهام رفضه وزير الدفاع معتبرا ان «لا أساس له وجاء بدوافع سياسية».

وقال الاسانيا الذي اعتبر مهندس دخول جورجيا إلى الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي، ان اطلاق هذه الملاحقات القضائية يشكل «هجوما على الخيار الأوربي الاطلسي لجورجيا».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي «نحن نواجه هجوما عشوائيا ضد وزارة الدفاع التي هي صلة الوصل بين بلادنا والحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي».

>ومن ناحيته قال وزير الدولة الجورجي لشؤون الاندماج مع الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي الكسي بيترياشفيلي انه سيستقيل من منصبه احتجاجا على قرارات رئيس الحكومة.

وحسب نائب رئيس الحكومة كاكهي كالادزي فان وزراء اخرين في حزب الاسانيا سوف يقدمون استقالاتهم ايضا.