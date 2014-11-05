مصر تدين اغتيال السياسي اليمني محمد المتوكل وحادث إطلاق النار بالإحساء شرقي السعودية

أعرب السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن إدانة مصر لحادث اغتيال المفكر والسياسي اليمني المعروف محمد المتوكل الأمين العام لحزب اتحاد القوى الشعبية.

وجدد المتحدث الرسمي إدانة مصر لكل أشكال العنف والإرهاب، معرباً عن الأمل في سرعة تحقيق التوافق الوطني والاستقرار في اليمن الشقيق.

​كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن إدانة مصر البالغة للحادث الذي وقع في منطقة الأحساء في شرقي السعودية، والذي راح ضحيته 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين نتيجة إطلاق الرصاص عليهم، وقدم تعازي مصر لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق في ضحايا الحادث.

وجدد المتحدث إدانة مصر الكاملة لكل أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف الاستقرار في المنطقة وضرورة تضافر الجهود للقضاء عليها.