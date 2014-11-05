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فيس بوك: ارتفاع الطلبات الحكومية للاطلاع على بيانات المستخدمين

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فيس بوك: ارتفاع الطلبات الحكومية للاطلاع على بيانات المستخدمين فيس بوك: ارتفاع الطلبات الحكومية للاطلاع على بيانات المستخدمين

قال موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي، إن عدد الطلبات المقدمة من حكومات عدة للاطلاع على معلومات عن المستخدمين، ارتفعت بنحو الربع في النصف الأول من العام 2014، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2013.

وفي الشهور الستة الأولى من 2014 قدمت حكومات من مختلف أنحاء العالم 34946 طلباً للاطلاع على بيانات، وخلال نفس الفترة ارتفعت نسبة المحتويات التي خضعت لقيود بسبب قوانين محلية بنحو 19% .

وقالت الشركة أمس الثلاثاء “نتابع بنشاط استئنافاً أمام محكمة أعلى درجة لإبطال هذه الطلبات الضخمة، وإجبار على إعادة البيانات التي حصلت عليها”.

كانت شركة جوجل أعلنت في سبتمبر عن زيادة نسبتها 15% في عدد الطلبات في النصف الأول من العام الجاري، وزيادة قدرها 150% في الأعوام الخمسة الأخيرة، من حكومات في أرجاء العالم، للاطلاع على بيانات مستخدمين في تحقيقات جنائية.

رويترز

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