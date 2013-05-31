ليبيا تقدم 25 سيارة إسعاف محملة بالأدوية الطبية كمساعدات للسوريين

الوفد الطبي يدخل الأراضي السورية مرورا من تركيا

كتب : الأناضول الجمعة 31-05-2013 17:11

ورافق سيارات الإسعاف 14 شخصا من بينهم ثلاثة أطباء، وعبروا الحدود السورية التركية من المعبر الحدودي جلفاجوزو "باب الهوى"، في منطقة الريحانية بمدينة هاطاي التركية.

وأشار منسق منظمة الهلال الأحمر في ليبيا "ناصر محمد ضو"، لمراسل الأناضول، إلى أن ليبيا قدمت حتى الآن 235 سيارة إسعاف إلى سوريا منذ بدء الأزمة، وأن الدعم والمساعدات الإنسانية الليبية ستتواصل بشكل مستمر إلى السوريين.

وأوضح "ضو" أن ثلاثة أطباء قدموا مع الوفد، من أجل تقديم الخدمات الطبية إلى اللاجئين السوريين الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم والمكوث في الخيام والمعسكرات داخل الأراضي السورية.