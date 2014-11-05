بالفيديو.. اللواء مدحت غزي: لا فرق بين القضاء العسكري والمدني.. واللي خايف ييجي يحضر الجلسات

قال اللواء مدحت رضوان غُزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إنه لا ينبغي أن يهاب أحد من القضاء العسكري أو أي قضاء لأن الحكم يكون وفقا للقوانين التي ينص عليها الدستور ونفس القوانين التي تطبق في القضاء المدني تُطبق في القضاء العسكري .

وأضاف غُزي، خلال حواره في برنامج “علي مسئوليتي” المذاع علي فضائية “صدي البلد” أن القانون يصدر علي الجميع ويعد قاعدة عامة مجردة، بمعني أنه لا يعلم أحد أنه سيحاكم أمام القضاء العسكري، موضحاً أن المعترضين علي المحاكمات العسكرية في خصومة مع المؤسسة العسكرية وليس القضاء.

وأوضح غزى، أنه يدعو من يهاجم القضاء العسكري بحجة الخوف أن يحضر الجلسات العسكرية ويتابع بنفسه، لافتاً إلى أن نفس العقوبة التي يُحكم بها في القضاء المدني نفسها التي يُحكم بها في القضاء العسكري نظرا لكون نص الإحالة واحد والقانون واحد.

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