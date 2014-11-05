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قائد مكافحة الإرهاب السابق: الشريط الحدودي العازل سيجفف منابع تمويل الإرهاب في سيناء‎

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قائد مكافحة الإرهاب السابق: الشريط الحدودي العازل سيجفف منابع تمويل الإرهاب في سيناء‎ قائد مكافحة الإرهاب السابق: الشريط الحدودي العازل سيجفف منابع تمويل الإرهاب في سيناء‎

قال اللواء محمد سلامة الجوهري، قائد وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية سابقاً، أمس الثلاثاء، إن هدم القوات المسلحة الأنفاق وإنشاء منطقة عازلة علي الشريط الحدودي بمثابة وأد للعمليات الإرهابية فى مهدها.

وأضاف الجوهرى، خلال مداخلة هاتفية له علي فضائية “الحياة” :” أن التمويلات الخارجية للعناصر الإرهابية والتطرف المتواجده في سيناء ستتوقف بفضل قطع الوسيط الذي يُنقل عبره التمويل وهي الانفاق ” ، موضحًا :” أنه ينبغي إحكام السيطرة أيضًا علي الحدود الغربية مع ليبيا لمنع تسرب اي تمويل الي الداخل المصري ” .

وأشار قائد وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية سابقاً، إلى أن الأنفاق تُعد بمثابة استثمار لعناصر الإرهاب وقيادات حماس ويُدر عليهم دخلاً شهريا بمئات الآلاف.

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