بالفيديو.. «أديب» يجسد شخصية «السادات» ويخطأ في قراءة آية قرآنية

أخطأ الإعلامي عمرو أديب، في قراءة الآية القرآنية «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب»، حيث قام بإبدال بعض الكلمات مكان كلمات الآية الأصلية، وذلك أثناء تجسيده شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدًا أنه كان يجيد تكسير اللغة العربية في فمه.

وقال «أديب»،خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الثلاثاء: «الرئيس السادات كان خطيبًا مفوهًا عبقريًا غاوي شعر وحافظ قرآن، وكان بيكسر اللغة العربية في بقه، مش زي مرسي اللي لما كان يبقى فيه آية قرآنية يطلعها من جيبه لأنه مش حافظ قرآن خالص».