أسوان تستقبل 180 سائحا أمريكيا في أول زيارة بعد «30 يونيو»

استقبلت محافظة أسوان، الثلاثاء، أول وفد سياحى أمريكى بعد ثورة 30 يونيو يضم 180 سائحا خلال جولة سياحية يقوموا بها في عدد من المدن السياحية المصرية من بينها القاهرة وطابا والأقصر وأخيرا أسوان.

وقال محمد المليجي، مدير عام السياحة بالشركة المستضيفة إن الوفد السياحي يستغرق خلال زيارته لأسوان يومين، حيث وصولوا على متن الباخرة السياحية النيلية «أوبرا قادما من الاقصر».

وأشار إلى أن الوفد السياحي الامريكي قام بجولة سياحية لعدد من المعالم السياحية والأثرية بأسوان من بينها معبدفيلة بجانب جولة نيلية بين الأقصر وأسوان.

وأكد على انبهارهم بما شاهدوه من ترحاب في مصر وحالة الاستقرار الأمنى غير الصورة التي تتناولها بعض وسائل الإعلام.