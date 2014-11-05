ماذا قال عادل إمام عن أزمته الصحية؟

تردد خلال الأيام الماضية أنّ الفنان عادل إمام يمر بأزمة صحية كبيرة، دخل على إثرها المستشفى، وخرج منها مؤخراً.

وللاستفسار عن صحة الخبر، اتصل "سيدتي نت" بعادل إمام الذي أجاب ضاحكاً: "دائما تتصلوا تسألوني عن شائعة موتي خلاص بطلتوا تموتوني دل الوقتي دخلتوني المستشفى؟"، وأكد: "الحمد لله أنا صحتي حلوة وفي البيت مع أولادي وأحفادي".

وعن مسلسله الجديد "أستاذ ورئيس قسم"، قال النجم المُلقب بالزعيم: "إنّه لا يزال في طور التحضير، ولم تبدأ بعد عمليات التصوير والتنفيذ.

يذكر أنّ أخر أعمال عادل إمام كان من خلال مسلسل "صاحب السعادة"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي بمشاركة لبلبة وإدوارد وأحمد عيد.