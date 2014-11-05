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مؤسسة ” الحياة ” كرمت نجوم الفن و الرياضة ببورسعيد

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مؤسسة ” الحياة ” كرمت نجوم الفن و الرياضة ببورسعيد مؤسسة ” الحياة ” كرمت نجوم الفن و الرياضة ببورسعيد

كرمت مؤسسة ” الحياة ” نجوم الفن و الرياضة و قامت الدكتورة صفاء يونس صاحبة المهرجان في تقديم فقرات الحفل بتكريم نجوم الفن في مهرجان الحياة للدراما و دعم المبدعين.

و قد قام المؤسسىن بتكريم الفنانين فاروق الفيشاوي احمد رزق و ياسر مصطفي و علي الالفي و .

كما تكريم الفنانين و الفنانات الفائزين بجوائز رمضان مثل ” أميرة فتحي و الاء نور و ايناس عز الدين و سوار و بشري و علا رامي و تريزة توفيق  و راء جبيل  و الطحان  و حنان ماضي “.

و كرمت المؤسسة نجوم الرياضة مدحت فقوسة و طاهر ابو زيد و علي غيط و لفيف من الفنانين و الادباء و الشعراء .

و شاهد الحفل جمع كبير من مثقفي بو اعلامي بورسعيد .

و قالت الدكتورة صفاء يونس ان المهرجان جاء هذا الموسم قويا بوجود و تكريم مبدعين و ادباء ومخرجين و رياضيين و سيكون العام القادم افضل و نتطور من عام لعام حتي نثبت مقدرتنا علي دعم المبدعين و الجذب السياحي لبورسعيد .​

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