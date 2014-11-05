بايرن وروما .. الثأر أم الإثبات

بايرن يدخل المباراة في الصدارة بالعلامة الكاملة، 9 نقاط من ثلاث مباريات.

بينما روما في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متقدما على مانشستر سيتي بنقطتين، ويسعى لحجز مقعدا في دور الـ16 من البطولة بعد غياب.

الثأر

هل كنت تتوقع أن يفوز بايرن ميونيخ 7-1 على روما وفي وجود فرانشيسكو توتي ودانيلي دي روسي على ملعبه ووسط جماهيره؟ بالطبع لم يتوقع أي أحد ذلك.

بايرن أذل روما بسباعية في الجولة الثالثة من دوري الأبطال، ليدخل روما لقاء العودة من أجل إعادة كرامته المفقودة والثأر من السباعية التاريخية.

ولكن العودة من أليانز أرينا بالنقاط الثلاثة ليست بالأمر السهل نهائيا، حتى رودي جارسيا مدرب روما يتفق على صعوبة الفوز، إذ قال: " لدينا فرصة صغيرة للخروج بنتيجة إيجابية من ميونيخ، يجب أن نحاول بكل ما أوتينا من قوة".

في الوقت نفسه يثق لاعبو روما بعدم تكرار كارثة الجولة الثالثة، فبالتأكيد الفريق لن يهزم بسباعية من جديد، إلا إذا..

ميراليم بيانيتش يرى بأن نتيجة السباعية لن تتكرر بأي حال من الأحوال، إذ قال: " بالتأكيد المباراة لن تكون تكراراً لما حدث في الأولمبيكو ونريد أن نؤكد بأننا فريق كبير جدا".

فهل ينجح روما في العودة إلى إيطاليا ثأرا من بايرن؟

الإثبات

في الوقت الذي يسعى فيه روما للثأر، لا يفكر بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ سوى في إثبات أحقية الصدارة وضمان التأهل رسميا إلى دور الـ16.

بايرن نجح في قلب تأخره أمام بروسيا دورتموند في قمة الجولة العاشرة من الدوري الألماني، إلى فوز، فوز أثبت جدارته بصدارة الدوري بلا أي هزيمة.

وهو ما ينوي إثباته من جديد ولكن في دوري أبطال أوروبا، بتصدر المجموعة وضمان التأهل قبل جولتين دون أي هزيمة أيضا.

جوارديولا أكد مشاركة فرانك ربيري في المباراة، كذلك احتمالية مشاركة أريين روبن كبيرة جدا، إذا فأسلحة بايرن جاهزة لترويض الذئاب من جديد.

روبن صاحب ثنائية الذهاب أمام روما، ينوي هو الأخر تكرار هز الشباك، مستغلا المفعول السحري لنشيد دوري أبطال أوروبا.

" بمجرد سماع نشيد دوري الأبطال أود أن أقدم في الملعب كل ما لدي".. من هنا تأتي قوة روبن، كما أكد في مؤتمرا صحفيا قبل اللقاء، يسمع نشيد الأبطال، فيبدأ بالانطلاق دون أي توقف، من أجل هدف واحد وواضح، تحقيق الفوز.

وعلى الرغم من السجل التهديفي المبهر لبايرن ميونيخ، إذ سجل 23 هدفا في الدوري و9 أهداف في دوري الأبطال، فأن جوارديولا يرى أن الأمور ليست جيدة! والسبب استغلال الركلات الركنية.

فيقول جوارديولا: " نحن نعاني من كارثة حقيقية، وهي عدم تسجيلنا من الركلات الركنية، نحن نسعى للتحسن من هذا الجانب"، هو يرى ذلك، وعلى ما يبدو أنه فقط الذي يرى ذلك!

فهل ينجح بايرن في ضمان التأهل إلى دور الـ16 وإثبات جدارة تحليقه في الصدارة؟ الأربعاء، العاشرة إلا ربع موعد البداية، لنستعد ونشاهد ما ينتظرنا.