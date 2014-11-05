أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الداخلية الليبي الأسبق: الجيش الليبي يقوم بجهود كبيرة لإعادة الأمن ببنغازي

Google+ Print
وزير الداخلية الليبي الأسبق: الجيش الليبي يقوم بجهود كبيرة لإعادة الأمن ببنغازي وزير الداخلية الليبي الأسبق: الجيش الليبي يقوم بجهود كبيرة لإعادة الأمن ببنغازي

قال وزير الداخلية السابق، عاشور شوايل ، إن الجيش الوطني يقوم بجهد كبير من أجل إعادة الأمن والأمان إلى بنغازي.

وأضاف شوايل في تصريحات صحفية الليلة ، أن ما يتحقق على الأرض على يد الجيش يحتاج إلى دعم عاجل وقوي على المستويين الاقتصادي والأمني عبر تشكيل لجنة على غرار لجنة «تسيير بنغازي»، التي اضطلعت بالمهمة بداية الثورة، وقبل ولادة المجلس الانتقالي، واستطاعت توفير السلع الأساسية وتسيير مرافق المدينة بأقل الإمكانات، ونجحت في توفير الاستقرار للمدينة في فترة حرب.

وقال شوايل” إن جهود الجيش الوطني في حاجة إلى دعم أهلي، وإلى تحرك فوري من المؤسسة الأمنية عبر تفعيل دور مراكز الشرطة والمرور، ودور «بلدي» عبر النهوض بالمستوى الاقتصادي للمدنية”.

وشدد شوايل على أن افتقاد هذه الأدوار قد يكون مردوده سلبيًا على مستقبل المدينة، التي تخوض معركة قد تستمر لعدة أسابيع، في ظل تراجع الدور الفاعل للحكومة والمجلس البلدي ببنغازي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا