وزير الداخلية الليبي الأسبق: الجيش الليبي يقوم بجهود كبيرة لإعادة الأمن ببنغازي

قال وزير الداخلية السابق، عاشور شوايل ، إن الجيش الوطني يقوم بجهد كبير من أجل إعادة الأمن والأمان إلى بنغازي.

وأضاف شوايل في تصريحات صحفية الليلة ، أن ما يتحقق على الأرض على يد الجيش يحتاج إلى دعم عاجل وقوي على المستويين الاقتصادي والأمني عبر تشكيل لجنة على غرار لجنة «تسيير بنغازي»، التي اضطلعت بالمهمة بداية الثورة، وقبل ولادة المجلس الانتقالي، واستطاعت توفير السلع الأساسية وتسيير مرافق المدينة بأقل الإمكانات، ونجحت في توفير الاستقرار للمدينة في فترة حرب.

وقال شوايل” إن جهود الجيش الوطني في حاجة إلى دعم أهلي، وإلى تحرك فوري من المؤسسة الأمنية عبر تفعيل دور مراكز الشرطة والمرور، ودور «بلدي» عبر النهوض بالمستوى الاقتصادي للمدنية”.

وشدد شوايل على أن افتقاد هذه الأدوار قد يكون مردوده سلبيًا على مستقبل المدينة، التي تخوض معركة قد تستمر لعدة أسابيع، في ظل تراجع الدور الفاعل للحكومة والمجلس البلدي ببنغازي.

أ ش أ