نواب فرنسيون يعدون مقترح قرار يطالب فرنسا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

ذكرت مصادر برلمانية فرنسية أمس الثلاثاء:” أن نواب من الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا يعدون مقترح قرار- من المرجح ان يتم التصويت عليه في الأسابيع القادمة-يطالب الحكومة بالأعتراف بالدولة الفلسطينية للتوصل لحل نهائي للصراع مع إسرائيل ” .

وأضافت المصادر ان التصويت على مقترح القرار أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أو مجلس الشيوخ لن يعني اعتراف الحكومة الفرنسية بالدولة الفلسطينية، و لكن بالضرورة ستكون له رمزية كبرى خاصة بعد اتخاذ البرلمان البريطاني لمثل تلك الخطوة.

و كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد صرح في منتصف أكتوبر الماضي ان فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية “في وقت ما الا ان هذا القرار يجب ان يكون مفيدا للسلام.”

جدير بالذكر ان ١٣٥ دولة اعترفت رسميا بدولة فلسطين، من بينها 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي و كانت آخرها السويد في ٣٠ أكتوبر الماضي.

أ ش أ