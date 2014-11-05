فودافون مصر: استثمارات بقيمة 9.5 مليار جنيه لتطوير الشبكة

صرح المهندس أحمد عصام، الرئيس التنفيذي لـ” فودافون مصر” والعضو المنتدب، بأن الشركة خصصت 9,5 مليار جنيه مصري لتحديث وتطوير الشبكات لنتمكن من الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بمستوى الجودة.

وأكد، خلال إحدى جلسات مؤتمر كايرو آي سي تي ، أن أولويات الشركة في الفترة القادمة الحفاظ على الريادة في السوق المصري للمحمول، عن طريق الاستثمار في الشبكة.

وأطلقت فودافون مصر خلال المعرض اليوم تحت شعار “فكرتك ..ثروتك” خدمة “ابتكر” التي تمكن الشباب من الابتكار، وتتيح لهم إمكانية تطوير وإنشاء وتحديث خدمات المحمول بأنفسهم عن طريق تقنية الـSMS والـ USSD ، وتوفر هذه الخدمة من فودافون فرصة كبيرة للمبتكرين أن يشاركوا عملاق سوق المحمول في مصر فودافون وتمكنهم من زيادة مصادر دخلهم، حيث تشارك فودافون المبتكر في الأرباح الناتجة عن استخدام فكرته وبذلك يحقق أرباحا ليلتحق بعالم رواد الأعمال.

حضر مراسم افتتاح المعرض رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، وزير الاتصالات المصري المهندس عاطف حلمي ولفيف من السادة الوزراء ورواد صناعة الاتصالات في مصر.

> أ ش أ