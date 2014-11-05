الزمالك والحدود .. اختبار كشف شخصية باتشيكو

أدار جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك مواجهتين أمام سموحة ثم الاتحاد .. ويدخل اختبار سكندري جديد بمواجهة حرس الحدود بالجولة الثامنة من الدوري المصري.

الزمالك يحل بالمركز السابع برصيد 12 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في الصدارة وبجعبته 14 نقطة.

باتشيكو في مواجهة سموحة والاتحاد نجح في الفوز 2-0 و1-0 وكلا المباراتين شهدت خوض المدرب البرتغالي بنفس الطريقة.

غاب فقط أيمن حفني للإيقاف عن مواجهة الاتحاد وعوضه أحمد عيد ولكن طريقة اللعب لم تتغير.

وأيضا غياب حفني يتواصل للإصابة عن مواجهة الحدود.

اختبار شخصية؟

باتشيكو ظهر أنه ليس مغامرا .. فطالما يفوز يحافظ على فكره ويطبقه كما يريد ونجح مرتين حتى الآن.

ما كان يساعده هو الأسماء المتاحة لديه في الزمالك، ولكن حاليا يضاف لقائمة الغائبين عمر جابر ظهيره الأيمن.

وبات على باتشيكو اتخاذ قرارا من أثنين .. إما الحفاظ على تكوينه الهجومي بوجود حازم إمام جناح أيمن وخلفه ظهير قد يكون حمادة طلبة.

أو القرار الثاني بتغييرين بالدفع بمصطفى فتحي في مركز الجناح الأيمن أمام حازم إمام الذي سيعود لمركز الدفاع.

الحدود يقدم مباريات جيدة وأكثر الفرق حصدا للنقاط قبل الجولة الثامنة .. وبالتالي فهو فريق هجومي.

وهنا ستظهر شخصية باتشيكو داخل الملعب، ما إذا كان سيعتمد على ظهير دفاعي، أم يعيد حازم إمام وتكون مغامرة هجومية بجبهة طائرة.