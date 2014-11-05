الحبس 4 سنوات لسجين يتعاطى الحشيش

أصدرت محكمة جنايات الفجيرة حكماً بحبس سجين مواطن لمدة 4 سنوات لحيازة مخدر الحشيش في عنبر السجن بقصد التعاطي.

وتفصيلاً، تم ضبط السجين وبحوزته مادة الحشيش عثر عليها معه أثناء تفتيشه في عنبر السجن، وبالتحقيق معه تبين أنه جلبها معه عند ذهابه إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضه لإصابة في يده اليمنى، حيث تمكن من إخفائها أسفل ضمادة «الجبس» وعند وصوله إلى داخل المنشأة العقابية والإصلاحية قام بنزع الضمادة وإخراجها، ما أثار الشك ودفع أحد رجال الأمن للقيام بتفتيشه للعثور على لفافة سوداء في جيبه الأيسر، ومن خلال الفحص تبين أن المادة عبارة عن مخدر الحشيش، وبمواجهته خلال التحقيقات الأولية، أكد أنه قد جلبها لنزيل آخر، ثم قام بتغيير أقواله في المحكمة بأنها بغرض التعاطي وليس الترويج.