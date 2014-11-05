مكتوم بن محمد يوجه بافتتاح فرع للمحكمة العمالية في وزارة العمل

بناء على توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مجلس دبي القضائي، بسرعة تدشين فرع للمحكمة العمالية الابتدائية في وزارة العمل وتقديم خدمات الأحوال الشخصية في فرع محاكم دبي بحتا، وذلك للتخفيف على المتعاملين والمتقاضين عنــاء تخـليص معاملاتهم من خــلال الأفــرع الجديدة التي ستحتوي على العديد من الخدمات التي تختصر الوقت والجهد وعناء التنقل عليهم.

وأكد خبير طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، أننا نحرص في محاكم دبي على تقديم أفــضل الخدمات القضائية للمتعاملين، ووفقاً لأعلى المعايير المتبعة عالمياً، وإن المحكمة العمالية الابتدائية في مبنى وزارة العمل بدبي سيتم تدشينها قريباً لتؤدي مهامها على أكمل وجه من خلال تقيد الدعوى بشكل مباشر فور إحالته من وزارة العمل، ويتم إعلان الأطراف مباشرة، والحضور أمام المحكمة للفصل في الدعوى.

وأشاد مدير عام محاكم دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مجلس دبي القضائي، على سرعة تدشين فرع للمحكمة العمالية الابتدائية في وزارة العمل، للتخفيف على فئة العمال وحرص سموه على حصولهم على حفظ حقوقهم، وتوفير جميع ما يلزم من سبل للتيسير على المتقاضين والسرعة والدقة في الفصل بقضاياهم، كذلك توفير خدمات الأحوال الشخصية من إشهادات في فرع محاكم دبي بحتا لاختصار الجهد في التنقل على المواطنين والمقيمين في منطقة حتا بإمارة دبي.

تسهيل

وذكر خبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن زيادة عــدد مراكز تقديم خدمات الأحوال الشخــصية لمحاكم دبي في حتا وافتتاح فرع للمحكمة العمالية في وزارة العمل، يأتي ضمن استراتيجية المحاكم لتعزيز خدماتها في مختلف مناطق إمارة دبي، في ظل النمو السكاني المستمر الذي تشهده الإمارة، ولأهمية مثل هذه المــراكز التــي تــهدف إلى تسهيل الاجراءات عــلى المتعاملين وتوفير الوقــت والجهد علــيهم، والتي مــن المتوقع أن تلعب دوراً فاعلاً في تخفيف الضغط على مراكز المحاكم الأخرى وتقديم الخدمات بإجراءات سريعة.