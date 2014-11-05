حميد النعيمي: خدمة الوطن واجب كل شاب وشابة

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أهمية دور الشباب في مسيرة التنمية من خلال مشاركتهم في الفعاليات والمناسبات الوطنية والعمل بجد في العمل التطوعي حتى يكون هذ العمل رصيداً في حياتهم العملية، مشدداً على أن خدمة الوطن واجب على كل شاب وشابة لأن الوطن بحاجة إلى من يقوم على حمايته واستقراره والسير على خطى قيادته الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في إدارة وشباب وفتيات مركز شباب عجمان التابع للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في الديوان الأميري أمس لمشاركة سموه بـ « يوم العلم » والاستماع إلى توجيهاته السديدة بحضور معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين.

ودعا سموه خلال اللقاء إدارة المركز إلى توعية الشباب بالدور المنوط بهم لخدمة الوطن بجانب توعية الفتيات بدورهن في الأسرة والمجتمع من خلال وضع البرامج وتنظيم الندوات والمحاضرات التي تأسس لشباب قادر على قيادة وخدمة بلاده.

واستمع سموه من أحمد الرئيسي مدير المركز إلى ما يقدمه المركز من أنشطة وفعاليات للمنتسبين وأهم مرافقه والمعوقات والتوسعات والمشاريع التي سيتم تنفيذها مستقبلاً في المركز ومن بينها تنفيذ صيانة شاملة وإنشاء مسبح وتنفيذ مركز خاص بالفتيات.

ووجه الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم عجمان على جهوده ودعمه المستمر ورعايته ومتابعة لكل الفعاليات التي تقام بالمركز.

وتلقى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي من أعضاء وفد مركز شباب عجمان هدية عبارة عن لوحة عليها علم الإمارات.

كما التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مدير وأعضاء وفد مركز شباب عجمان في مكتبه في الديوان الأميري الذين قدموا لسموه التهنئة وحبهم لقادتهم ووطنهم ومشاركتهم بـ « يوم العَلم ».

وتلقى سموه هدية مماثلة من مدير المركز وأعضاء الوفد.

حضر اللقاء من مركز شباب عجمان العقيد ناصر الزري وهاني القاسم المشرف الإداري في المركز وراشد آل علي مدرب فريق التايكواندو وحمد الدوسري المشرف الرياضي وميثاء دلوان مشرفة أنشطة الفتيات وعبير الدهبلي منسقة الأنشطة و أمينة المؤذن مشرفة نشاط الايروبيك وعائشة بوهارون سكرتيرة المركز ولطيفة حسين من خدمة العملاء وعدد من المنتسبين في قسم الشباب والفتيات.