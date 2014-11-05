مناقشة دور التعلم الذكي في تطوير العمل الحكومي

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق اليوم منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية للعام 2014 الذي ينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويأتي المنتدى هذا العام تحت عنوان «حكومة ذكية ومتعلمة» والذي تستمر أعماله لمدة يومين ويناقش موضوعات متعلقة بالتعلم الذكي ودوره في دعم وتطوير العمل الحكومي والتحول إلى حكومة المستقبل كاستجابة واعية لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو ودعما لجهود الجهات الحكومية في التحوّل الذكي.

ويهدف المنتدى إلى عرض ومشاركة ونشر أفضل الممارسات والإنجازات التي تم تحقيقها في الجهات الحكومية من مبادرات ومشاريع وفرق عمل إضافة إلى تجارب الموظفين المتميّزين ممن فازوا بجوائز فئات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته هذا العام، كما يهدف إلى التعرف على خلاصة آراء وتجارب وإنجازات عدد من المسؤولين والقياديين في الحكومة في تطبيقات الحكومة الذكية، ودور التقنية في تطوير الأداء والخدمات الحكومية، إضافة إلى الاطلاع والتعلم من تجارب تمثل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال التعلم الحكومي الذكي، حيث يتضمن المنتدى ورش عمل تفاعلية في مجال التعلم الذكي والحكومة المستقبلية.

قيادات بارزة

ويستقطب منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية مشاركة واسعة من الموظفين والمسؤولين والقيادات الحكومية البارزة في الدولة، ويستضيف كوكبة من المتحدثين المعروفين محلياً وعالمياً في مجال التعلم الذكي وستقدم نخبة من القيادات والمسؤولين في القطاع الحكومي مجموعة من المحاضرات التي تجسد خلاصة معارفهم وتجاربهم في مجال تطوير العمل الحكومي، فيما سيستعرض عدد من الموظفين خلال الجلسات الحوارية قصص نجاحهم وتحقيقهم التميز والابداع في العمل وطبيعة إنجازاتهم التي أهلتهم للفوز بفئات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ما يشكل فرصة حقيقية للمشاركين بالمؤتمر للتعلم منهم والاقتداء بهم. كما ستتضمن فعاليات المنتدى لهذا العام عرض أفلام تدريبية وجلسات تفاعلية عن التعلم الحكومي الذكي.

وسيقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الكلمة الرئيسية للمنتدى بعنوان «دور التعلم الذكي في تطوير العمل الحكومي» وسيتحدث معاليه عن أهمية نشر ثقافة التعلم الذكي لدى الجهات الحكومية التي تساهم بشكل مباشر في تطوير الخدمات التي تقدمها الحكومة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتوجه إلى الحكومة الذكية، كما سيتناول معاليه جوانب من تطبيقات التعلم الذكي التي يمكن للجهات الحكومية الاستفادة منها في زيادة فعالية تدريب وتمكين مواردها البشرية وإطلاق إبداعاتهم مما سيؤدي حتما إلى تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى رضى المتعاملين.

أجندة

وقال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز: إن أجندة منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية استلهمت موضوعاتها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى التحول إلى حكومة ذكية، وتوجيهه نحو اعتماد مفهوم التعليم الذكي في المدارس والجامعات، مشيرا إلى أن انعقاد المنتدى هذا العام يأتي لإبراز دور التعلم الذكي وانعكاساته الإيجابية التي تتجاوز قطاع التعليم لتشمل القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، فالتعلم الذكي يهدف لخلق جيل جديد مبدع فكرياً وقادر على مواكبة متطلبات سوق العمل وتسخير التكنولوجيا لخدمة الوطن.

مراتب متقدمة

وأضاف: «إن الإمارات تواصل سعيها لتحتل المراتب المتقدمة عالمياً في سلم التنافسية العالمية في مجال التعلم الذكي بحلول عام 2021، حيث عملت في الفترة الأخيرة بتضافر جهودها واتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، كتوزيع الأجهزة الذكية على الطلاب وتحويل مناهجهم الدراسية إلى مناهج ذكية، كما تم توفير العديد من التطبيقات الذكية الخاصة بالمدارس والجامعات، وتندرج جهود جميع المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 والتي يأتي ضمن أهدافها الانتقال بالتعليم من التقليدي إلى الذكي.» وشدد سعادته على أهمية موضوعات أجندة هذا العام وحث على الاستفادة القصوى من المحاضرات المنعقدة على مدى اليومين القادمين، وما يرسخه المنتدى من خبرات معرفية في المجالات المختلفة.

نخبة

قال عبدالله الشيباني : «ينعقد المنتدى على مدى يومين وبحضور نخبة من القادة والخبراء في مجال التعلم الذكي بحضور ألف مشارك من الدولة وخارجها»، مبينا أن منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية أضحى حدثاً مهماً لالتقاء مختلف الجهات لتبادل الخبرات وعرض التجارب، ومشاركة قصص التميز ودعم ثقافة التميز والإبداع بين موظفي الحكومة والمشاركين في المنتدى، ومن هذا المنطلق يقوم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز باختيار مواضيع تتلاءم مع رؤية دولة الإمارات وأجندتها الوطنية ومتطلبات العمل الحكومي في الدولة وفي دبي.

خبراء عرب وأجانب يشاركون في جلسات الحوار

يشارك في منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية هذا العام محمد بن إبراهيم المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة في مملكة البحرين وسيلقي محاضرة بعنوان «استدامة النجاح من خلال التعلم الذكي» وسينقل تجربة البحرين الشقيقة في مجال تطبيق التعلم الذكي، وكيفية الاستفادة منه في ضمان استمرار الجهات الحكومية في تحقيق نتائج متفوقة في كافة المجالات وتحقيق مستوى متفوق من التميز الحكومي، كما سيشارك في المنتدى المتحدث العالمي فردريك هارن وهو مؤلف ومفكر عالمي في مجال الريادة والابتكار، والذي كان قد قدم أكثر من 1500 محاضرة وورشة عمل في أكثر من 50 دولة، وألهم مئات الآلاف من رجال الأعمال ليصبحوا أكثر تميزاً وابتكاراً.

حيث سيلقي محاضرة بعنوان «تطبيقات ونتائج عالمية» وسيتحدث بشكل تفصيلي عن تطبيقات عالمية في مجال التعلم المؤسسي واستخدامات التقنيات الذكية لتوفير الوقت والجهد والاستفادة من الدروس المستفادة ومبادرات نقل وتبادل المعرفة في العمل الحكومي، كما تتضمن المحاضرة نتائج وتأثيرات التعلم الذكي على أداء وخدمات القطاع الحكومي، وسيلقي الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع الحكومي في الأردن محاضرة حول «كيف تتعلم الحكومات» وسيتطرق إلى أكثر الأساليب كفاءة وملاءمة لتعلم الحكومات خاصةً درجة استفادتها من التكنولوجيا في عمليات التعليم والتطوير.

جلسات حوارية

ويضم المنتدى جلسات حوارية مختلفة منها «دور القطاع الخاص العالمي في دعم جهود التعلم الحكومي الذكي» وسيشارك فيها الدكتور هشام ميَة مدير إدارة الخدمات الاستشارية للمؤسسات في شركة ساب العالمية وعمرو سالم مدير المدن الذكية والإنترنت على مستوى العالم في شركة سيسكو العالمية والدكتور أشرف عبدالوهاب مدير شؤون الشركات في مايكروسوف وهم متحدثون عالميون مختصون في مجالات متعلقة بالتعلم الحكومي الذكي، وستدار الجلسة من قبل أحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية، وستركز هذه الجلسة على دور القطاع الخاص العالمي المتخصص في مجال تقنية المعلومات في دعم عمليات التعلم الحكومية وماذا يمكن أن يقدم هذا القطاع من دعم ومساندة للقطاع الحكومي.

كما سيعرض في الجلسة الثانية فيلم تدريبي عن مفهوم التعلم الذكي، وسيناقش من بعدها الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الحضور حول هذا المفهوم وسيجيب عن أسئلتهم، بعدها سيقوم هزاع النعيمي، مدير أول مبادرات التميز الحكومي في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بعرض شرح تفصيلي حول «مبادرة دبي للتدريب الذكي» التي تتضمن توفير دورات تدريبية ذكية لموظفي حكومة دبي.

أفضل التطبيقات

وفي اليوم الثاني من المنتدى، سيلقي المحاضر العالمي الدكتور ديفيد جيرتين محاضرة بعنوان «تجربة عالمية في التطوير الحكومي والتعلم الذكي» والتي سيتم فيها مناقشة أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال تطوير الأداء والخدمات الحكومية متضمنة تجربة المملكة المتحدة في استخدام الإنترنت وتقنية المعلومات والتقنيات الذكية في تطوير الأداء الحكومي، كما ستكون هناك جلسة حوارية بعنوان «كيف نتميز في تعلمنا الذكي» وسيشارك فيها كل من الدكتور علي النعيمي مدير جامعة الامارات، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومحمد غياث مدير عام برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، ويدير الجلسة الدكتور سعيد خلفان الظاهري مستشار الوزير لنظم المعلومات في وزارة الخارجية، وتركز هذه الجلسة الحوارية على أهم المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدولة في التعلم الذكي للمدارس والجامعات.

فائزون

يستضيف المنتدى الفائزين في فئات البرنامج ضمن الدورات السابقة لجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز لمناقشة مشاريعهم ومبادراتهم الحكومية المتميزة مع الحضور، ويشمل المنتدى جلسات حوارية أخرى مع مجموعة مختارة من المبدعين حيث يستضيف المنتدى أديب البلوشي وهو أصغر عالم إماراتي حيث يبلغ عمره 10 سنوات، وله إنجازات علمية تفوق بكثير أعوامه القليلة، وسيشارك أديب بجانب المخترع الإماراتي أحمد مجان في جلسة حوارية يتحدثان فيها عن تجاربهم الإبداعية.