جنايات الشارقة تحكم على قتلة الطالب الكويتي بالإعدام

حكمت محكمة جنايات الشارقة صباح أمس بإعدام (ي . ب 19 عاماً) و(هـ . م . 18 عاماً)، المتهمين بقتل زميلهما طالب جامعة الشارقة، الكويتي (مبارك . م . م . 19 عاماً) في فبراير الماضي، كما حكمت بتغريم المتهم الثالث الهارب خارج الدولة مبلغاً قدره ألف درهم لعدم إبلاغه عن الجريمة.

وحسب منطوق الحكم فقد حكمت المحكمة على المتهمين بالقصاص عن تهمة احتجاز حرية وهتك عرض وتعذيب زميلهم مبارك، ما أسفر عن موته، موثقين فعلتهم بمقاطع تصويرية للواقعة تبلغ 6 دقائق و3 ثوانٍ صورت عبر الهاتف المحمول من قبل أحد المتهمين وتتضمن العديد من المشاهدات ذات الصلة بالقضية والمتعلقة باعتداء المتهمين بالضرب على القتيل وكذلك تعديات جسدية عليه وطرق تعذيب أخرى.

واستقبلت أسرة المغدور الحكم بكثير من الارتياح حيث رفضت سابقاً أي محاولات للصلح وشددت على رغبتها في القصاص من القتلة.

2000 درهم غرامة للسب والجلد لمسلم تعاطى كحولاً

أيدت محكمة استئناف الفجيرة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالزام متهمين من الجنسية العربية بدفع غرامة مالية 2000 درهم لكل منهما، في قضية الاعتداء بالسب والقذف.

وفي قضية أخرى عدلت الاستئناف الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتخفيض مبلغ الغرامة المالية الى 10 آلاف درهم بعد ان كانت 21 ألف درهم وإيقاف رخصة السياقة لمدة شهرين بدل 6 أشهر، وتأييد حكم الجلد 80 جلدة ضد متهم مسلم أدين بتناول المشروبات الكحولية وقيادة مركبة تحت تأثيرها.الفجيرة- البيان

مقاضاة خليجية أرسلت عبارة «حسبي الله ونعم الوكيل»

حددت محكمة استئناف أبوظبي جلسة 10 نوفمبر الجاري للحكم في قضية اتهام إماراتية بسب إماراتي عبر رسالة نصية على الهاتف تحوي عبارة «حسبي الله ونعم الوكيل».

وأكدت المتهمة في أقوالها أنها لم تسبه، مشيرة إلى أنها أرسلت له هذه العبارة إثر صدمة عاطفية أصابتها لعدم حضوره عرسهما وما سببه لها ولعائلتها من إحراج بالغ ومهين، مؤكدة عدم وجود خلافات سابقة أو مشاكل على الإطلاق، إذ كان الجميع على استعداد لحفل الزفاف، كما أن أفراد عائلتها كانوا يجهزون للعرس كل يوم.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهمة بتأدية غرامة قدرها 5 آلاف درهم للمدعي إثر قيامها بتوجيه عبارات مهينة له.