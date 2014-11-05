وزير التربية يعلن تفاصيل خطـة التعليم 2015 / 2021 لنظام متطور

(إحصائية.. عناصر منهاج - الصفوف 5-1)

(إحصائية.. عناصر الصفوف 9-6)

(إحصائية.. عناصر منهاج - الصف العاشر)

(إحصائية.. عناصر منهاج - الصف الحادي عشر والثاني عشر)

أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم تفاصيل خطة تطوير التعليم 2015-2021 المعتمدة في صيغتها النهائية وما تحمله من خطط تنفيذية وبرامج ومشروعات تستهدف الوصول لنظام تعليمي من الطراز الاول وفق ما اكدت عليه رؤية الامارات 2021.

واوضح معاليه في لقاء صحفي حضره قيادات الوزارة ورؤساء تحرير الصحف المحلية ومندوبو الصحف لدى الوزارة توجهات الوزارة في المرحلة المقبلة والمحاور التي ترتكز إليها في عمليات التطوير الشامل والمتكامل، وتناول التفاصيل التي استعرضها معاليه خطة المرحلة الانتقالية وخطة إعادة هيكلة التعليم العام، بالإضافة الى الخطة الدراسية المقترحة وملامح الخطة التنفيذية .

خبرات ميدانية

في وقت أكدت الوزارة أن خطتها تمس عمق الواقع التعليمي في الدولة، وأن إعداد الخطة وصياغتها، جاء بمشاركة من مختلف المؤسسات وأطراف العملية التعليمية، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ الخطة اعتماداً على عناصرها البشرية المميزة، وعلى العمل المخلص للخبرات التي يزخر بها الميدان التربوي، وعلى تفاني أصحاب العطاء من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية، آخذة في اهتمامها كذلك الدور المجتمعي الكبير الذي يؤكد استنادها لمؤسساته وأفراده لإنجاح المشروعات والبرامج التطويرية، وفي مقدمة هؤلاء، أولياء الأمور .

10 مرتكزات

وارتكزت الخطة إلى 10 مرتكزات أساسية وهي : الارتكاز إلى اللغة العربية للحفاظ على مكانتها، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال تطوير مضمون مادة الدراسات الاجتماعية لتشمل جميع الصفوف، وزيادة نصاب مادة اللغة الإنجليزية في كافة الحلقات لتمكين الطلبة من إجادة مهارات اللغة وبما يتوافق مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي.

وكذلك زيادة نصاب وإثراء مادة الرياضيات.

خطة 2018-2019

وتهدف الخطة الالتحاق المباشر لجميع خريجي الثانوية العامة في الجامعات من دون الحاجة للسنة التحضيرية بحلول العام الدراسي 2018/2019، وإعفاء الطلاب المتفوقين والمتميزين في كلا المسارين من بعض الساعات الدراسية المعتمدة في السنة الأولى في الجامعات والكليات داخل وخارج الدولة. وكذلك القبول المباشر في التخصصات القانونية والصحية والهندسة التطبيقية والعلوم التطبيقية والعلوم الإدارية والعلوم الإنسانية لطلاب المسار العام، مع إمكانية القبول في كليات الهندسة والطب والعلوم الطبيعية شريطة التحاقهم بمساقات في السنة الجامعية الأولى .

المواد الإنسانية

وأوضح معاليه النظام الذي سيتم اعتماده في المراحل الدراسية الثلاث، بالمقارنة مع ما يتم تطبيقه حالياً، مفيدا بأن عناصر منهاج الحلقة الأولى من الصف الأول الى الخامس تضمنت مواد الانسانيات التي تشمل التربية الاسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الوطنية بنسبة 34 في المئة، واللغة الانجليزية بنسبة 14 في المئة، والرياضيات والعلوم وعلوم الكومبيوتر بنسبة 34 %، والفنون والتربية الرياضية والصحية بنسبة 12 في المئة، بالاضافة الى مواد اختيارية بنسبة 6 في المئة.

فيما اشتمل النظام الحالي على 39 في المئة من عناصر المنهاج لمواد الانسانيات، و17 في المئة للغة الانجليزية، و30 في المئة للرياضيات والعلوم، و14 في المئة للأنشطة الفنية والرياضية.

أما صفوف الحلقة الثانية من السادس الى التاسع، فقد تم تخصيص 28 في المئة من عناصر المنهاج للإنسانيات، و16 في المئة للغة الانجليزية، و41 في المئة للرياضيات والعلوم، و10 في المئة للأنشطة والارشاد والمهارات الحياتية، و5 في المئة للمواد الاختيارية. علماً انه سيتم تخصيص حصتين في الصف التاسع للارشاد المهني على ان تُخصم من مادتي اللغة الانجليزية والرياضيات.

وقد اشتمل النظام الحالي على 40 في المئة للإنسانيات، و17 في المئة للغة الانجليزية، و31 في المئة للرياضيات والعلوم، و12 في المئة للأنشطة الفنية والرياضة.

وبدءاً من الصف العاشر، يبدأ تصنيف الطلبة وفقاً للمسار العام والمسار المتقدم الذي يشترك في بعض العناصر ويختلف في أخرى.

فالانسانيات تستحوذ على 28 في المئة من عناصر المنهاج، واللغة الانجليزية 13 في المئة، والمواد الاختيارية 8 في المئة في كلا المسارين. أما الرياضيات والعلوم فتبلغ نسبتها 36 في المئة في المسار العام، و38 في المئة في المسار المتقدم، مقابل 15 في المئة للتربية البدنية والصحية ومهارات الحياة والارشاد وريادة الاعمال في العام، و13 في المئة للمتقدم.

اما النظام المعمول به حالياً، فيتضمن 37 في المئة للإنسانيات، و17 في المئة للغة الانجليزية، و40 في المئة للرياضيات والعلوم، و6 في المئة للتربية الصحية والبدنية.

وفي صفوف الحادي والثاني عشر، تتوزع عناصر المنهاج على والرياضيات والعلوم في المسار العام بنسبة 33 في المئة، واللغة الانجليزية بنسبة 16 في المئة، الانسانيات 28 في المئة، والتربية البدنية والإرشاد ومهارات الحياة 13 في المئة، والمواد الاختيارية (التربية الأسرية، فنون ابداعية، محاسبة، ادارة اعمال، اسعافات اولية، وتقوية) 10 في المئة.

وفي المسار المتقدم، تم تخصيص 51 في المئة للعلوم والرياضيات، و15 في المئة للغة الانجليزية، و21 في المئة للانسانيات، و13 في المئة للمواد الاختيارية.

وفي نظام العلمي والأدبي الحالي، يتوزع المنهاج على 48 في المئة للانسانيات في الادبي مقابل 51 في المئة للعلمي، و20 في المئة للغة الانجليزية في الأدبي مقارنة بـ17 في المئة في العلمي، و26 في المئة للرياضيات وعلوم الكومبيوتر، و6 في المئة للتربية الصحية والبدنية للشعبتين.

حذف ودمج مواد

ويخضع المسار العام لصفوف الحادي عشر أدبي لمرحلة انتقالية بالنسبة للخطة الدراسية تبدأ من العام الدراسي المقبل 2015-2016، فيما تبدأ صفوف الثاني عشر في تطبيق مسارات المرحلة الانتقالية في 2016-2017. وتشتمل تلك المرحلة على حذف مادة علم الاجتماع في الصف الحادي عشر العام، والكيمياء من الثاني عشر العام.

وإضافة التربية الوطنية والاقتصاد، ودمج التاريخ والجغرافيا في مادة الدراسات الاجتماعية في الصفين الحادي عشر العام والثاني عشر العام.

ودمج الفيزياء والكيمياء والأحياء في مادة العلوم في الصفين الحادي عشر العام والثاني عشر العام.

وزيادة حصص اللغة الإنجليزية إلى 10 حصص في الصفين الحادي عشر العام والثاني عشر العام. ليبلغ عدد الحصص بشكل عام 39 حصة. كما سيتم إضافة مادة التربية الصحية للطالبات ومهارات الحياة للطلاب.

أما بالنسبة لملامح المسار المتقدم في الحادي والثاني عشر، فسيتم إضافة مادة الدراسات الاجتماعية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وزيادة حصص اللغة الإنجليزية بواقع 8 حصص للصفين الحادي عشر والثاني عشر، وإضافة مادة التربية الصحية للطالبات ومادة مهارات الحياة للطلاب.

وتحتاج المرحلة الانتقالية للخطة الى تنفيذ عدد من الخطوات أهمها تمكين المعلمين والميدان التربوي لتحقيق متطلبات المرحلة، واستقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة المؤهلة، وتطوير جميع المناهج، والإبقاء على التشعيب للصف الثاني عشر مراعاةً لمصلحة الطلبة في العام الأكاديمي 2015/2016، التخطيط للعمل بنظام المسار العام والمتقدم للصفين العاشر والحادي عشر في العام الأكاديمي 2015/2016.

تعتمد خطة إعادة هيكلة التعليم العام على صياغة مخرجات محددة للمواد الأساسية على مدى سنوات الدراسة المدرسية، تقاس بامتحانات معيارية موحدة لمتابعة أداء الطلاب.

سيتم اعتماد مجموعة من الامتحانات الدولية المشهود لها عالمياً لقياس الأداء في المواد الأساسية .

وشمل المسار المتقدم للصفوف ( 11-12) 6 حصص للغة الانجليزية وزيادة نصاب مادة علوم الكمبيوتر لتصبح اثنتين بدلا من واحدة وتدريس الرياضيات بواقع 8 حصص وتدريس الفيزياء بواقع 5 حصص وتدريس الكيمياء بواقع 3 حصص .

تجريب منهاج حكمة في 10 مدارس

استعرضت الخطة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم ملامح الخطة التنفيذية للمسار السريع بالتركيز على الاولويات خلال عام 2014 و 2015، وركزت على المناهج والتقويم، حيث يتم تجريب منهج حكمة في 10 مدارس حكومية، والعمل على تهيئة وتدريب الميدان على المناهج والوحدات والمقررات الجديدة، تنفيذ اختبار تشخيصي لقياس مهارات طلبة الصف 12 في عدة مواد ( اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء)، بهدف بناء برامج اثرائية وعلاجية، وتنفيذ اختبار لقياس مهارات معلمي المرحلة الثانوية بهدف رفع كفاياتهم المهنية وتحسين الاداء حسب التخصص، وزيادة عدد ايام التمدرس بتقليل عدد الامتحانات الفصلية للصف الثاني عشر، توحيد امتحانات نهاية الفصول الدراسية مركزيا للصفوف 6-12 للتعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة وتطوير نظام تعليم الكبار وفق مسار اكاديمي وآخر مهني.

وتفصيلا قال الحمادي : إن خطة الوزارة تشمل أيضاَ برامج للتعليم المستمر، تتمثل في برنامجين أساسين هما " الدراسة المنزلية، ومحو الأمية " يلتحق الدارس بالبرنامج الأول شريطة أن لا يقل مستواه عن الصف السادس من مسار التعليم العام، وهي دراسة ذاتية، لكنها منظمة بإجراءات ونظم للمناهج والتقويم من قبل الوزارة، فيما يوجه البرنامج الثاني " محو الأمية " للمواطنين الذين فاتتهم فرص التعليم المدرسي سابقاً، ويركز على الأساسيات المتعلقة باللغة العربية والحساب . وأضاف " ستطبق الوزارة أيضاَ برنامجاً للدراسة الفنية والمهنية، يتضمن أربعة مسارات اساسية .

وتابع الحمادي: يقبل في المسار الثاني من البرنامج الطلاب من خريجي المسار الأول أو الحاصلين على شهادة الصف العاشر من مسار التعليم العام، أو ما يعادلها، ومدة الدراسة سنة أكاديمية تؤهله للحصول على شهادة المستوى الثالث من الهيئة الوطنية للمؤهلات. وقال يقبل في المسار الثالث خريجو المسار الثاني أو الحاصلين على شهادة الصف الحادي عشر من مسار التعليم العام أو ما يعادلها، بحيث تكون مدة الدراسة سنة أكاديمية واحدة تؤهله للحصول على شهادة المستوى الرابع من الهيئة الوطنية للمؤهلات، والمعادلة لشهادة الثانوية العامة، بغرض التوظيف .

المسار السريع

واستعرض الحمادي الخطة التنفيذية لـ " المسار السريع " مركزاً على أولويات السنة الدراسية 2014 – 2015 ، مشيراً إلى أن العمليات المدرسية التي ستنفذها الوزارة سترتكز على عدة برامج أساسية، هي برنامج التدريب والتخصص المستمر للمعلمين، يكون لمدة 40 ساعة تدريبية، وبرنامج الكشف عن الطلبة الموهوبين والمبدعين والمتفوقين، وتطوير الهياكل المدرسية، والمناطق التعليمية، إضافة إلى تطوير رياض الأطفال من خلال قانون خاص بإلزامية المرحلة، يدرس حالياً، وتطوير العمليات التشغيلية لتعليم الكبار والتعليم المستمر .

ولفت الحمادي إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع " مدير النطاق " وهو عبارة عن قائد تربوي له أدوار فنية وإدارية، يعمل على قيادة وتطوير وتحسين عملية التعليم والتعلم في المدرسة، ومتابعة أداء مديري المدارس من الناحيتين الفنية والإدارية، وهو مكلف بمجموعة من المدارس المتجانسة في حلقة التعليم الحكومي والمتقاربة جغرافياً، ويتراوح نصابه بين 3000 طالب و 5000 طالب .

تطبيق الاختبارات الوطنية على جميع صفوف العام والخاص المرحلة المقبلة

حددت الخطة مخرجات للمرحلة الثانوية وتم تصنيف الطلبة البالغ عددهم 100% الى نحو 40% من الطلبة تحت مسمى المسار المتقدم و 60% تحت مسمى المسار العام وتم اختيار 20% من طلبة المسار المتقدم وتم ادراجهم في فئة المتميزين .

وتولي خطة الوزارة 2015-2021 اهتماما بالغا لتطوير المناهج الدراسية وفق برنامج زمني لتغطية كافة المناهج حيث سيتم تطوير مناهج الصفوف ( 1-4-7-10) في العام 2014-2015 ليتم تطبيقها في العام الدراسي 2015-2016، وسيتم الوقوف على تطوير الصفوف ( 2-5-8-11) العام الدراسي المقبل ليدرس خلال عام 2016-2017، كما سيتم تشكيل لجنة لتطوير مناهج الصفوف ( 3-6-9-12) خلال العام الدراسي 2016-2017، لتدريسها في 2018-2019، .

تغيرات

وشملت تغيرات تطرأ على كل حلقة على حدة حيث تمثلت متغيرات الحلقة الأولى في اضافة حصه لتصبح 7 بدلا من 6 حصص في نصاب مادة الرياضيات، واصبح نصاب مادة اللغة الانجليزية 5 حصص، ودمج حصة علوم الكمبيوتر في النصاب المخصص لمادة العلوم، وتعميم مادة التربية الوطنية من خلال مادة الدراسات الاجتماعية ليشمل الصفوف من ( 1 -5) ونصابها 3 حصص، وتم تخصيص عدد حصتين لمواد اختيارية لتقوية مستوى الطلبة واستحداث مادة "الفنون" لتشمل التربية الفنية والموسيقية ودمج حصصهما، بواقع حصة للتربية الفنية وأخرى للموسيقية.

الحلقة الثانية

أما الحلقة الثانية فأصبح نصاب مادة اللغة الانجليزية هو 6 حصص في الصفوف 6-8 و5 حصص للصف التاسع، وتم إضافة التربية الوطنية لمادة الدراسات الاجتماعية بمجموع 3 حصص في الصفوف 6-9، وإضافة 3 حصص على نصاب مادة الرياضيات لتصبح 9 بدلا من 6 حصص، وإضافة 3 حصص على نصاب مادة العلوم وتضمن مقررها علوم الكمبيوتر لتصبح 7 بدلا من 4 حصص في الصفوف ( 6-9)، وتم تخصيص عدد حصتين لمواد اختيارية لتقوية مستوى الطلاب، واستحداث مادة الفنون بواقع حصتين لتشمل التربية الفنية والموسيقية وإضافة حصتين للإرشاد المهني وريادة الأعمال والمهارات الحياتية في الصف التاسع.

الحلقة الثالثة

أما الصف العاشر فأصبح نصاب مادة اللغة الانجليزية 5 حصص، وتم دمج التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والتربية الوطنية تحت مسمى "الدراسات الاجتماعية" وتخصيص 3 حصص لتدريسها، وزيادة نصاب مادة الرياضيات 7 حصص، وزيادة نصاب مادة علوم الكمبيوتر لتصبح 3 حصص في المسار المتقدم وحصتين في المسار العام، وتدريس مادة العلوم بواقع 5 حصص في المسار العام، وتدريس مواد الفيزياء والكيمياء بواقع 5 حصص في المسار المتقدم، كما تم تخصيص 3 حصص لمواد اختيارية لتقوية مستوى الطلاب، واستحداث مادة العلوم الصحية للطالبات و"مهارات الحياة" للطلاب بواقع حصتين اسبوعيا، واضافة حصة للإرشاد المهني وريادة الاعمال بواقع حصتين في المسار العام وحصة واحدة في المسار المتقدم.

أما بالنسبة للصفوف ( 11- 12) فتم تقسيمهم إلى مسارين مسار عام ويشمل مواد اساسية وأخرى إثرائية ومواد اختيارية، ومسار متقدم ويشمل مواد اساسية وأخرى إثرائية فقط.

المسار العام

شمل المسار العام للصفوف ( 11-12) استحداث مادة تحت مسمى الدراسات الاجتماعية تشمل التربية الوطنية والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا وتخصيص 3 حصص لتدريسها، وزيادة نصاب مادة الرياضيات لتصبح 7 حصص، وزيادة نصاب مادة علوم الكمبيوتر لتصبح حصتين من واحدة، بالاضافة إلى استحداث مادة "العلوم" بواقع 4 حصص.

تجويد

فتح باب التسجيل لوظيفة مدير نطاق للعام الدراسي الحالي

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل للترشح لشغل وظيفة مدير نطاق للعام الدراسي الحالي للمواطنين الذكور والإناث، ولجميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية التابعة لها، وفي مختلف المناطق التعليمية، بهدف إدارة وقيادة العمليات التعليمية والتربوية كافة في المدارس.

ويسهم المشروع التطويري الجديد "مدير النطاق" الذي استحدثته الوزارة، في تقديم الدعم الفني والإداري للمدارس الحكومية، وبالتالي توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لرفع المستوى التحصيلي والمهارات الحياتية للطالب، في حين سيتولى مدير النطاق الذي سيقع الاختيار عليه الإشراف والمتابعة لمجموعة من المدارس.

ويستطيع الشخص الراغب في هذه الوظيفة تقديم طلب الترشح عبر الموقع الالكتروني للوزارة (www.moe.gov.ae) ، اعتباراً من تاريخ النشر على موقع الوزارة، ولمدة عشرة ايام.

محاور

مهارات قيادية

يختص المحور الثالث في الخطة التنفيذية للمسار السريع، بالأنشطة الطلابية والبيئة المدرسية، ويتم تنفيذها من خلال تفعيل برامج التطوع للطلاب والمعلمين لبناء مهارات قيادية واجتماعية لدى الطلبة، واستحداث رابطة الخريجين في التعليم العام، وأندية علمية ومهنية وأدبية وفنية تثري مهارات الطالب ومعلوماته، فضلاً عن خلق نواة طلابية من المبدعين في اللغة العربية، وتأسيس لشراكات مجتمعية لتدريب الطلاب في المسارات المهنية المتنوعة، وبناء ابطال متميزين في الألعاب الأولمبية المعتمدة، وتطوير برامج التغذية المدرسية واللياقة البدنية، إضافة إلى بناء أبطال متميزين في العلوم والرياضيات والروبوت .

وتابع : يختص المحور الرابع بالخدمات المساندة، حيث يتم تحديث وتطوير سياسات وإجراءات الموارد البشرية، وتحديث وتطوير الأوصاف الوظيفية، ومشروع التدرج الوظيفي للكادر التعليمي، والتنمية المهنية لموظفي ادارة ووحدات الموارد البشرية بالوزارة، وتعليم الإمارات .

ويتركز المحور الخامس وفقاً للحمادي حول ضمان الجودة، ويتم ذلك من خلال مشروع قانون للتعليم الخاص ولائحته التنفيذية، وتوفير تطبيقات ذكية لذوي الطلبة مثل تطبيق " مدرستي " واعتماد معايير ترخيص مهنة المعلم، وفق منظومة الهيئة الوطنية للمؤهلات واجازتها، إضافة إلى توحيد معايير الاعتماد المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة في الدولة.

قرار

توحيد إجازات الطلبة

وفقاً لخطة الوزارة جارٍ العمل على توحيد إجازات الطلبة في مدارس التعليم العام والخاص، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، بحيث تحدد فترة الإجازة الدراسية بين الفصلين للطلبة والهيئات التدريسية والفنية لتصبح مدة إجازة الفصل الدراسي الأول أربعة أسابيع للطلبة وثلاثة أسابيع للهيئات التدريسية والفنية، وتصبح مدة إجازة الفصل الدراسي الثاني اسبوعين للطلبة وأسبوعا واحد للهيئات التدريسية والفنية، وذلك بهدف تفريغ الهيئة التعليمية والإدارية للتنمية المهنية لانعكاس اثره على جودة التعليم، وضمان توجيه جهد الهيئات التدريسية في ايام التمدرس نحو تطوير مهارات تعلم الطلبة، إضافة إلى منح الهيئات التدريسية فرصة كافية ودراسة الواقع بصورة مرحلية لإعادة التخطيط أثناء العام الدراسي .

وفيما يتعلق بالإجازات السنوية لأعضاء الهيئات الإدارية في المدارس، يتم تعديلها حسب احتياجات طبيعة العمل، لضمان استمرار المؤسسة التعليمية بتقديم خدماتها . إضافة إلى التخطيط وضمان توفر ممكنات العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد.

استحقاق

الكوادر التعليمية المواطنة أثبتت جدارتها

أوضح مروان الصوالح أن الكوادر التعليمية المواطنة أثبتت جدارتها واستحقاقها لكي تسهم في التحول النوعي للتعليم الذي تطمح اليه وزارة التربية، وفي ظل التوجه نحو الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار والابداع، مشيراً إلى ضرورة رفد الهيكل التنظيمي للوزارة بدماء مواطنة جديدة تتمتع بالخبرة والحيوية، وتستجيب لمتطلبات التعليم الابتكاري الذي تسعى الوزارة بكل طاقتها إلى أن يصبح العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.

تقييم

خطة لتعزيز انتظام الطلبة في المدارس

لفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة وضعت خطة لتعزيز انتظام الطلبة في المدارس، تتمثل في تطوير لائحة الانضباط السلوكي للطلبة، بالمجتمع المدرسي، من خلال متابعة المدارس والطلبة متكرري الغياب ببرامج ارشادية وتحفيزية من قبل لجنة مدرسية تشكل لهذا الغرض .

وأضاف: سيتم إضافة درجة " 100 " للسلوك التربوي في بطاقات تقييم أداء الطلبة واحتسابها من المجموع العام للدرجات في جميع المراحل الدراسية، كما سيتم حسم درجة السلوك حسب لائحة السلوك المطورة كإجراء بحق الطلبة عن الغياب بدون عذر مقبول، مع التشديد في حال الغياب قبل أو بعد الاجازات الرسمية، فيما سيتم عمل الاختبارات القصيرة قبل وبعد الاجازات الطويلة، إضافة إلى تفعيل خاصية رصد الغياب والحضور للطلبة والمعلمين يومياً من خلال النظام الإلكتروني " SIS " .