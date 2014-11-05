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بالفيديو - ريال مدريد يهزم مجازفة ليفربول ويصعد لدور الـ16

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بالفيديو - ريال مدريد يهزم مجازفة ليفربول ويصعد لدور الـ16 بالفيديو - ريال مدريد يهزم مجازفة ليفربول ويصعد لدور الـ16

تمكن ريال مدريد من تكرار فوزه على ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد أن هزمه في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وصعد ريال مدريد حامل اللقب إلى دور الـ16 من البطولة كأول المترشحين إلى هذا الدور من البطولة.

وأشرك بريندن رودجرز المدير الفني تشكيل من الاحتياطيين إذ احتفظ بجيرارد وستيرلنج وكوتينيو وبالوتيلي على مقاعد البدلاء.

وكاد جيمس رودريجز أن يفتتح النتيجة في الدقائق الأولى لولا تألق مينيوليه حارس ليفربول الذي منع رونالدو أيضا من التسجيل بعدها بدقائق.

وافتتح كريم بنزيمة أهداف المباراة في الدقيقة 27 من عمر المباراة بعد أن حول عرضية من مارسيلو داخل شباك ليفربول.

وفي الشوط الثاني حاول ريال مدريد مضاعفة النتيجة لكن مينيوليه حارس ليفربول ورجل المباراة الأول أنقذ أكثر من فرصة كما تألق دفاع الحُمر أمام رونالدو وبنزيمة وبيل الذي عاد للمشاركة كبديل بعد شفائه من الإصابة.

محاولات ليفربول على الناحية الأخرى لم ترتق للخطورة الكافية حتى بعد مشاركة جيرارد وستيرلنج وكوتينيو.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 12 نقطة يحتل بهم الصدارة وضمن الصعود للدور الثاني فيما تجمد رصيد ليفربول عند 3 نقاط في المركز الثالث.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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