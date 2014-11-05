بالفيديو - أندرلخت يقلب طاولة أرسنال ودورتموند يتأهل رسميا

قلب أندرلخت تأخره بثلاثية نظيفة أمام أرسنال لتعادل 3-3 ، بينما نجح بروسيا دورتموند في ضمان التأهل بعد رباعية في مرمى جالاتا سراي في الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وحل أندرلخت ضيفا على أرسنال، وكان الأخير في حاجة إلى الفوز لضمان التأهل رسميا إلى دور الـ16 من البطولة.

وهذا ما كانت تشير إليه النتيجة بعد مرور 60 دقيقة، إذ سجل الإسباني ميكل أرتيتا هدف أرسنال الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

وبعد الهدف بدقيقتين عاد من جديد أليكسيس سانشيز لهز شباك الخصوم، فسجل هدف أرسنال الثاني من تسديدة صاروخية، أنهت الشوط الأول بتقدم المدفعجية 2-0.

في الشوط الثاني نجح أليكس تشامبرلين في استغلال سرعته الشديدة ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 58، فأعتقد الجميع أن أرسنال في طريقه إلى فوز ساحق، ولكن لأندرلخت رأيا أخر.

فبعد مرور ساعة من اللعب نجح بوري في تقليص النتيجة، قبل أن يعود ويسجل من جديد من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

وقبل دقائق قليلة من نهاية المباراة نجح الصربي لكسندر ميتروفيتش في خطف التعادل برأسية قاتلة، لتنتهي دراما أرسنال وأندرلخت 3-3.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثاني بينما تواجد أندرلخت في المركز الثالث بنقطتين محافظا على آمال ضئيلة للتأهل.

شاهد أهداف دراما أرسنال وأندرلخت

دورتموند يتأهل

وعلى الجانب الأخر نجح دورتموند في سحق ضيفه جالاتا سراي برباعية مقابل هدف، ليضمن تأهله إلى دور الـ16.

وافتتح ماركو ريوس أهداف بروسيا قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، قبل أن يعزز سوكراتيس باباستاثوبولوس النتيجة في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وحاول جالاتا سراي إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبالفعل قلص النتيجة عن طريق هاكان بلطة في الدقيقة 69 كأول هدف يهز شباك بروسيا في دور المجموعات.

إلا أن دورتموند أنهى الأمور سريعا بهدف ثالث في الدقيقة 73 عن طريق شيرو إيموبيلي.

واختتم مدافع جالاتا سراي رباعية بروسيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84، لتنتهي رحلة جالاتا الأوروبية وتبدأ رحلة بروسيا في دور الـ16.

الفوز أوصل دورتموند للعلامة الكاملة بـ12 نقطة ليضمن التأهل كمتصدر للمجموعة، بينما يقبع جالاتا سراي أخيرا بنقطة واحدة.

شاهد أهداف المباراة