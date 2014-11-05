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بالفيديو - بازل يصعد لوصافة الملكي برباعية في لودوجوريتس بمشاركة النني

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بالفيديو - بازل يصعد لوصافة الملكي برباعية في لودوجوريتس بمشاركة النني بالفيديو - بازل يصعد لوصافة الملكي برباعية في لودوجوريتس بمشاركة النني

شارك محمد النني لاعب وسط بازل في المباراة التي اكتسح فيها فريقه ضيفه رازجراد لودوجوريتس البلغاري 4-0 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وحل لودوجوريتس ضيفا على بازل ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولعب النني المباراة كاملة، فيما جلس أحمد حمودي على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

وسجل بريل دونالد إيمبولو وديرليس جونزاليز وشكيلزين جاشي و ماريك سوتشي رباعية بازل في الدقائق 34 و41 و59 و65.

بهذه النتيجة رفع بازل رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر بـ12 نقطة.

واستغل الفريق السويسري تعثر ليفربول الذي خسر من ريال مدريد بهدف، لينفرد بالوصافة، فيما يملك ليفربول ولودوجوريتس ثلاث نقاط.

Class='NewsSubTitleText'>شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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