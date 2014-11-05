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أوباما: الديموقراطيون يواجهون أصعب انتخابات للكونجرس منذ خمسين عاما

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أوباما: الديموقراطيون يواجهون أصعب انتخابات للكونجرس منذ خمسين عاما أوباما: الديموقراطيون يواجهون أصعب انتخابات للكونجرس منذ خمسين عاما

أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الثلاثاء، إن تركز انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ في الولايات المحافظة جعلها عسيرة على الديموقراطيين.

وأقر أوباما – في مقابلة مع اذاعة “دبليو إن بي أر” المحلية الأمريكية – أن هذه الانتخابات ربما تكون الأصعب بالنسبة للديموقراطيين منذ عهد الرئيس الأمريكي الراحل دوايت ايزنهاور قبل خمسين عاما.

وأوضح أوباما أن انتخابات هذا العام تجرى في ولايات نورث كارولينا واركانسو والاسكا وغرب فيرجينيا وساوث داكوتا ومونتانا وهي جميعا ولايات تميل إلى الجمهوريين. وانتقد أوباما خلال المقابلة عملية الاستقطاب السياسي والتي قال إنه يعاني منها في واشنطن.

ويأتي تصريح أوباما متناقضا مع ما أكده نائبه جو بايدن أمس خلال مقابلة مع محطة “سي إن إن” الأمريكية بأن الدميوقراطيين سيحتفظون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

ومن ناحية أخرى، توقع أوباما أن يحقق الديموقراطيون نتائج أفضل في انتخابات حكام الولايات، حيث من المتوقع أن يخسر الجمهوريون في ولايات مثل مين وكانساس وبينسيلفانيا لصالح الديموقراطيين الذين يركزون على قضايا التعليم والتوظيف وهي القضايا التي تهم الناخب الأمريكي.
> أ ش أ

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