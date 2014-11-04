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سفير الإمارات يبحث مع وزير الشباب ترتيبات ماراثون زايد الخيري لصالح مستشفى 57357

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سفير الإمارات يبحث مع وزير الشباب ترتيبات ماراثون زايد الخيري لصالح مستشفى 57357 سفير الإمارات يبحث مع وزير الشباب ترتيبات ماراثون زايد الخيري لصالح مستشفى 57357

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

بحث السفير محمد بن نخيره الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الترتيبات اللازمة لإقامة مارثوان زايد الخيري “العاشر” لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357 يوم الجمعة 5 ديسمبر 2014 بالقاهرة.

وقال بيان لسفارة الإمارات بالقاهرة أن الظاهري بحث مع عبد العزيز خلال لقائه بمقر السفارة سبل التعاون بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة، والترتيبات الخاصة بمسابقة “إبداع 3″ التي تنفذها وزارة الشباب المصرية تحت مسمى “جائزة الشارقة الثقافية” للعام الثالث على التوالي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وأكد سفير دولة الإمارات على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين بقيادة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان والرئيس عبدالفتاح .

وأشار إلى أن إقامة ماراثون زايد الخيري لعام 2014 بالقاهرة، يمثل دعما لرسالة مستشفى سرطان الأطفال النبيلة وأهدافه الإنسانية السامية، وفي ذات الوقت يعد هذا المارثون مواصلة لتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الإنسانية للأعمال الخيرية.

ومن جانبه اشاد وزير الشباب والرياضة بالقيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وبدوره فى دعم جمهورية العربية فى ظل الظروف الراهنة، كما ثمن وزير الشباب المصري الدعم اللامحدود التى تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة الى مصر، مؤكدًا على ان اقامة مارثوان الشيخ زايد الخيري ” العاشر” لصالح مستشفى سرطان الاطفال 57357 هو دليل قاطع على ما تتمتع به العلاقات الاماراتية المصرية من سمو وتميز ، كما يعكس في الوقت ذاته صورة مهمة من صور التكاتف والتضامن العربي.

وفيما يخص الاستعدادات الخاصة لماراثون زايد الخيرى، أوضح وزير الشباب والرياضة أنه يتم عقد عدة اجتماعات مع ممثلى الوزارات التى يتم التعاون معها فى تنفيذ الماراثون ومنها وزارة الدفاع، مبينا أنه سيتم إرسال كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ الماراثون إلى سفارة الإمارات للإطلاع عليها.
> وكشف عبد العزيز أن الماراثون تم تحديد مسارين له الأول لسباق 10 كيلو مترات يشارك به الشباب والفتيات فى الفئة العمرية من 18 حتى 40 عاما، والمسار الثانى لسباق 5 كيلو مترات ويتنافس به الطلاب وذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لافتا أن الماراثون يؤكد قدرة مصر على استضافة مختلف المهرجانات والبطولات الرياضية الكبرى على مدار العام.

يذكر ان الماراثون يقام بتوجيهات الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في محطته الثالثة في القاهرة ويعود ريعه لصالح مرضى سرطان الأطفال في القاهرة “57357″، كما ان ماراثون زايد الخيري في محطاته الثلاث “نيويورك – ابوظبي – القاهرة” يعد واحدا من أهم الاحداث والفعاليات التي ترسخ المفهوم الإنساني والخـيري للبشرية جميعًا.
> أ ش أ

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