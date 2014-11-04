وزيرة العشوائيات تجتمع مع قيادات الإسكندرية لطرح أفكار جديدة لحل مشاكل المحافظة

عقدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية اجتماع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة و أعضاء مجلس ادارة شركة نهضة مصر للنظافة وذلك لطرح أفكار جديدة و مناقشة اهم المشكلات التي تواجه المحافظة للقضاء على مشكلة العشوائيات وكيفية الاستفادة إلى أقصى حد من القمامة.

وأثناء الاجتماع ذكرت الدكتورة ليلى إسكندر، ان الوزراة قد توصلت الى سياسة مبنية على الاستفادة لاقصى درجة من كل المواد المستخرجة من القمامة وقد طالبت الاهالي بفصل القمامة من المنبع حيث أن الوزارة لا تريد الاعتماد على شركات أجنبية وأن منظومة القمامة الحالية معتدمة اعتماد كلي على شركات شبابية وصغيرة كما ان الحكومة سوف تدعم منظومة القمامة لكن هناك دور كبير على المواطن لانجاح هذه المنظومة كما انه سيتم عمل حملة توعية موسعة على المدارس و الجمعيات و الهيئات الحكومية لتوعية الناس باهمية فصل القمامة من المنبع ليسهل تدويرها فالإقتصاد الدوار هو اساس الاقتصاد القومي.

وفي إطار التعاون المشترك بين الوزارة و المحافظة تم تطوير 3 مناطق عشوائية حيث تم نقل 59 اسرة من منطقة الهضبة خلف منطقه العرايس بالعامرية الى منطقة زاوية عبد القادر بعد رفع كفاءة المنطقة وكذلك تم نقل 143 اسرة من منطقة الهضبة الصينية بالعجمي الى منطقة الايجي وكذلك الصيادين بمنطقة الماكس فقد تم نقلهم الى مساكن الماكس لمراعاة البعد الاجتماعي و قرب المساكن الجديدة من عملهم وجاري البدء في طرح و حدات سكنية بمنطقة الماكس كما سيتم نقل 776 اسرة من كوم المنج بحي غرب الى الايجي كاب وذلك بداية من 2015. وهناك عده مشروعات تم طرحها اثناء الاجتماع منها انشاء 180 باكية للباعة الجائلين بتكلفة 3 مليون جنيه اسفل كوبري ابيس العلوي و انشاء 720 باكية بتكلفة 9 مليون جنيه اسفل كوبري محرم بك و كذلك انشاء 220 باكية بتكلفة 5 مليون جنية اسفل كوبري العامرية و 300 باكية اسفل كوبري الساة بتكلفة 6 مليون جنية باجمالى 1420 باكية و بتكلفة 23 مليون جنية. وقد حضر الاجتماع اللواء حسين رمزي سكرتير عام محافظة الاسكندرية و اللواء ابارهيم الالفي سكرتير عام مساعد المحافظة و السادة رؤساء الأحياء.