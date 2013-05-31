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تشكيل فريق خاص لإنعاش شركة "مصر للسياحة"

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تشكيل فريق خاص لإنعاش شركة "مصر للسياحة" تشكيل فريق خاص لإنعاش شركة "مصر للسياحة"

كتب : أحمد مصطفى منذ 44 دقيقة

قرر وزير الاستثمار يحيي حامد، تشكيل فريق لتسويق أنشطة شركة للسياحة، وبحث إمكانية دخول شركة مصر للسياحة في شراكات مع تركيا في مجال الأتوبيسات السياحية.

وناقش حامد مع مجلس إدارة الشركة، المشكلات والتحديات التي تواجهها والتي نتج عنها خسائر وتراجع الأرباح على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تتمثل هذه التحديات في الزيادة الكبيرة للعمالة في الشركة وتقادم أسطول النقل السياحي مع انخفاض القدرة التمويلية الذاتية، وضعف قدراتها التنافسية مقارنةً بشركات القطاع الخاص، إضافة إلى مشكلة وقف منح الشركة الترخيص اللازم لقيامها بحجز تذاكر الطيران أو الحق في الحصول على تأشيرات الحج، كما كان معمولاً به من قبل، مما قلص العوائد المالية للشركة وأسهم بدوره في ارتفاع حجم المصروفات ليفوق الواردات.

ودعا وزير الاستثمار إلى جذب مزيد من الوفود السياحية من العراق، وإقليم كردستان مع ضرورة فتح أسواق جديدة بدول الاتحاد السوفييتي السابق مثل لادفيا وأستونيا.

وأعلن وزير الاستثمار، تشكيل لجنة دائمة تضم كلاً من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الطيران وشركة مصر للطيران بالإضافة إلى شركة مصر للسياحة، وذلك للتنسيق من أجل دعم الشركات السياحية التابعة للدولة، في مواجهة تغيرات السوق واحتدام المنافسات الخارجية.

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