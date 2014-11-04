مدرب أياكس: نموذج برشلونة لم يمت بعد

(إفي): اعتبر المدير الفني لأياكس الهولندي، فرانك دي بوير، أن النموذج الذي يتبعه برشلونة الإسباني في اللعب "لم يمت بعد"، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا بالجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

وحول المواجهة قال دي بوير في مؤتمر صحفي "ما يجب علينا فعله هو اللعب والاستحواذ على الكرة بكل تركيز، وهو الأمر الذي لم يحدث في مباراة كامب نو، يجب احترام المنافس دون الخوف منه".

وأضاف المدرب "حينما نلعب كما اعتدنا، فإن الخيارات الموجودة امامنا تصبح أكثر، أرغب في رؤية فريقي يلعب بثقة ويظهر مهاراته على مختلف الأصعدة، يجب أن نسبق برشلونة بخطوة لكي نفوز عليهم".

وعن خطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، قال "إنه دائما ما يبحث عن المساحات لذا تصعب مراقبته، علينا أن نحذر من أي شيء يقوم به لأنه يلمس الكرة سريعا وبعدها بثانيتين يصل لمرمى الخصم، المراقبة يجب أن تكون لصيقة، الأمر معقد، ولكن كفريق يمكننا القيام بهذا الأمر".

وبخصوص مشاركة الأوروجوائي لويس سواريز المحتملة يوم الأربعاء في أول مباراة له مع برشلونة بالمنافسات الأوروبية، قال "من الممكن أن يلعب في الاستاد الذي تألق فيه سابقا، إنه لاعب مكافح وهداف والجماهير تحبه، ولكن فريقي لا يخشى من مواجهته أو نيمار أو ميسي".

وعن رأيه في إذا ما كان النموذج الذي يتبعه البرسا في اللعب قد أصبح غير صالح، قال "أمام سلتا قدموا أفضل مباراة ممكنة ولكن غاب عنهم التوفيق، وأمام الريال بعد البداية الجيدة انقلبت كل الأمور، الريال يلعب بصورة جميلة، إنه فريق قوي وقريب من مستوى برشلونة".

وحول الفوارق بين أياكس وبرشلونة، أردف "لا أعتقد أنها موجودة باستثناء المعدل العمري: نحن 22 عاما وهم 28 عاما، منافسينا يلعبون بثقة الخبرات المتراكمة، هذا الأمر غير متوفر لدينا".