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لماذا يرفض أحمد عز إجراء تحليل الحمض النووي؟

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لماذا يرفض أحمد عز إجراء تحليل الحمض النووي؟ لماذا يرفض أحمد عز إجراء تحليل الحمض النووي؟

الثلاثاء 04-11-2014 23:06

يعمد الفنان المصري أحمد عز هذه الأيام، إلى تسريب خبر عدم نيّته في إجراء فحص الحمض النووي "DNA"، الذي سيثبت أو يدحض صحة خبر أبوته لتوأمي زينة، بعد أنّ ألزمته المحكمة بإجراءه.
وحسب ما علم "سيدتي نت"، فأنّ عز يسرّب هذا الخبر، حتّى يصل إلى زينة ليخرّب عليها فرحتها، بعد أنّ كانت تتلقى التّهاني على الحكم الصادر بحق عز.
وفي حال رفض عز المثول أمام القضاء لمحاكمته، فعليه ستصدر المحكمة تلقائياً حكم بإثبات نسب التوأمين له، وعندها سيتذرع برضوخه إلى الحكم لأنه صادر عن القضاء المصري، وليس لأنه فعلاً والد الطفلين، لتبقى الشكوك حول هذه القضية قائمة.
ورفض عز إجراء هذه التحاليل، هو مؤشراً واضحاً على أنّه هو والد الطفلين.

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سيدتي