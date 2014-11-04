توم كروز يتدلى من طائرة على ارتفاع 5000 قدم

يوم الأحد الفائت، كان الممثل العالمي Tom Cruise على ارتفاع 5000 قدم، يتدلّى من طائرة Airbus A400M العسكرية. وفي اليوم التالي كان يشقّ طريقه على سطح هذه الطائرة العملاقة، ذي المحركات الأربع، على ارتفاع عالٍ جداً.

كالعادة، قام Tom Cruise ذو الـ 52 عاماً بكلّ المجازفات بنفسه، بينما كان طاقم العمل يراقب التصوير ويدمج المشاهد، من حجرة آمنة بعيدة عن الخطر الذي كان يحدّق بالنجم، مع تحليق طائرة مروحية فوق رأسه لمحاكاة ظروف طيران هذه الطائرة العسكرية على ارتفاعٍ شاهق.

لم يعر نجم Top Gun اهتماماً للمخاطر التي قد تحصل خلال التصوير، بل أنّه لم يرد التخلّي عن فيلم العام 2015، الخامس على لائحة Mission Impossible، على الرغم من المتطلّبات الكثيرة التي ترافق التصوير والحركة.

Tom Cruise غيّر معنى السينما الحركة الحماسية، بعد أن جعل كل المجازفات ممكنة لأنّه يصرّ على القيام بها بنفسه، لم يقبل أن ينوب عنه أحد خلال خروجه من الطائرة على ارتفاع 5000 قدم وهي تطير به فوق المملكة المتحدة.

ينتظر عشّاق Cruise وسلسلة Mission Impossible إطلاق الفيلم في أواخر العام 2015، بمشاركة النجوم Simon Pegg، Alec Baldwin وJeremy Renner، الذين أنهوا مشاهدهم في المغرب وموناكو والنمسا، بينما كان Tom متدلّياً من الطائرة

فوق بريطانيا.

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