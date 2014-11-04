وقفة احتجاجية للأطباء والإداريين بصحة جنوب سيناء

نظم العاملون بمديرية الصحة وقفة احتجاجية شارك فيها أكثر من 235 من الأطباء والإداريين والعمال اعتراضًا علي قرار وزير الصحة رقم 575 لسنة2014 والذي ينص علي صرف حافز مناطق نائية لأعضاء المهن الطبية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية بجنوب سيناء والذي يتراوح بين 250%و450% من أساسي المرتب بسبب عدم المساواة بين كافة العاملين بالمديرية وهم جميعا من المغتربين.

يتسائل الدكتور أشرف سليمان مدير العلاج الحر كيف يحصل الطبيب زميلي علي هذا الحافز ونحن لانحصل عليه رغم أننا نعمل في منظومة طبية واحدة ؟ ويطالب بسرعة المساواة من اجل استقرار العمل.

وتضيف سامية منصور أبو قرمة من البد و والعاملين بالوحدة الصحية بالجبيل :لقد فوجئت بان زميلتي قامت بصرف الحافز ورفضوا الصرف لي وللآخرين بحجة ان البدو ليسوا مغتربين وهذا منتهي الظلم رغم إنني من مواليد القاهرة ورفضوا مساواتي بزميلتي.

وتشير الكيميائية أماني غريب رضوان نائب مدير المعمل المشترك للتحاليل الطبية نحن نتبع كادر المهن الطبية في قانون 14وفوجئنا بصدور القرار 575للمناطق النائية والذي لم يجرجنا في القرار وابلغنا نقابة العلميين والذين أفادوا عقب اجتماعهم مع وزير الصحة بان الكيميائيين سقطوا سهوا ونحن نطالب بصرف حافز الاغتراب خاصة أننا جميعا مغتربون ويقول المهندس محمود حسن محمود من إدارة الأمراض المتوطنة ان المهندسين الزراعيين لم يشملهم قرار الحافز رغم أننا نتعرض لظروف واحدة في الغربة ونتعرض للعدوى أثناء المكافحة.

ويوضح احمد عبد العظيم الجداوي من إدارة الشئون القانونية ان مسمي حافز الاغتراب ينطبق علي جميع العاملين بالصحة بجنوب سيناء فقد سبق ان اصدر وزير الصحة القرار 370لسنة 2012 بتطبيق حافز للاغتراب علي جميع العاملين بالصحة أطباء وإداريين وعمال وتم صرف الحافز شهري يونيو ويوليو 2012 وتوقف بعد ذلك الصرف بدعوي عدم وجود تمويل مالي للحافز.

ومن جهته عقد الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة اجتماعا موسعا مع جميع الأطباء والإداريين والعمال بالمديرية الذين يتضررون من عدم صرف الحافز وتلقي المدير العام عدد كبير من التظلمات التي أرسلها إلي الوزارة وجاء الرد عن طريق الفاكس من اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية مساعد بأنه سيتم دراسة كافة المشاكل وعرضها علي وزير الصحة تمهيدا لحلها وعرضها علي رئيس الوزراء والذي نتج عنه فض الوقفة الاحتجاجية بالمديرية انتظارا لحل المشكلة حيث أكد الجميع بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيعاودون الوقفات الاحتجاجية والإضراب عن العمل.