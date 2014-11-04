بالصور.. محافظ الإسماعيليىة يشهد جلسة الصلح العرفية بين أفراد عائلة «أبو شيكوى»

وسط حضور حشد جماهيرى كبير من مواطنى مركز ومدينة القصاصين الجديدة شهد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية، جلسة الصلح العرفية التى عقدت بقرية تل الحطب التابعة لمركز ومدينة القصاصين بحضور أحمد بدران البعلى رئيس المركز والمدينة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة وذلك لانهاء الخصومة الثأرية بين أفراد عائلة أبو شيكوى والتى نتجت عن نشوب مشاجرة بين كل من اسماعيل السيد محمود حسن شيكوى أحد أفراد العائلة وعمه اسماعيل محمود حسن شيكوى والتى وقعت منذ حوالى شهر مضى وأسفرت عن مقتل الثانى.

وبفضل المساعى الحميدة لحقن الدماء بين أفراد العائلة والتوصل الى الصلح تم عقد الجلسة العرفية فى حضور جميع الأطراف المتنازعة ومن خلال اللجنة العرفية المشكلة من كل من المحكم سليمان حمدان راشد وعبدالعزيز البعلى وهليل بن قيعان من قبيلة بلى وفى حضور كبار ورموز ومشايخ وعواقل العائلات والقبائل تم الحكم بدفع دية مالية قدرها 750 ألف جنيها لأسرة الفقيد خلال 90 يوما على الأكثر وفى حال عدم الالتزام بسداد الدية فى الموعد المحدد يتم تغريم أخوة الجانى الخمسة لتعويض أسرة الفقيد بقطعة أرض مساحتها 5و7 فدان والتى تساوى قيمتها مبلغ الدية وعلى أن يتحمل كل منهم اقتطاع مساحة 5و1 فدان من أرضه.

وخلال المؤتمر أكد محافظ الاسماعيلية على ضرورة نبذ العنف ونشر المحبة والسلام بين كافة شرائح وطوائف المجتمع وحسم كافة المشكلات بالتفاوض السلمى وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة للتوصل الى حلول جذرية لأى مشكلة أيا كانت حقنا للدماء والتمسك باخلاقيتنا وتعاليمنا الدينية.