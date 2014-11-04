وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة بالعريش

قام وزير التربية والتعليم الدكتور محمود محمد أبو النصر، اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمدارس محافظة شمال سيناء رافقه خلالها اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، حيث تفقد عدد من المدارس بإدارة العريش التعليمية، واطمأن الوزير على سير وانتظام العملية التعليمية والأنشطة الطلابية إلى جانب توزيع الهدايا المختلفة على التلاميذ.

وأكد الوزير أن زيارته إلى محافظة شمال سيناء تأتي لمتابعة سير العملية التعليمية والاستماع إلى مطالب العاملين، مضيفًا أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لتطوير المناهج التعليمية على مدار 3 سنوات حيث تم تطوير 30% من المناهج التعليمية في العام الدراسي الحالي، وتطوير 35% من المناهج في العام القادم و35% أخرى في العام الذي يليه، مشيرًا إلى التركيز على عناصر العملية التعليمية والتأهيل التربوي وتدريب المعلمين على المناهج التعليمية من خلال القوافل التعليمية .

وأعلن الوزير عن إقامة مجمع تعليمي خدمي للكونترول والأكاديمية بشمال سيناء للحد من كثافة الفصول التعليمية .. مشيرًا إلى توفير فرص عمل للشباب فور توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

وقال الوزير إن امتحانات نهاية العام بالنسبة لطلاب النقل ستكون من المناهج التي تم تدريسها بالفعل ، نظرًا للظروف التي تمر بها شمال سيناء .. إلى جانب إيفاد قوافل تعليمية تضم مختلف المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة..معلنًا عن موافقته على نقل طلاب المدارس في الشريط الحدودي إلى مدارس أخرى تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم .

ومن جانبه، أكد المحافظ على حسن سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة في مدارس شمال سيناء .. مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الحضور بالنسبة لتلاميذ وطلاب المدارس نتيجة للوعى الكامل لدى الأسر السيناوية بأهمية التعليم والإصرار على استمرار العملية التعليمية .

وأعلن المحافظ إقالة مدير عام الأبنية التعليمية بشمال سيناء لتقاعسه عن عمله .. إلى جانب نقل تلاميذ وطلاب 3 مدارس برفح إلى مدارس أخرى قريبة.

أ ش أ