أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم : زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تعتبر من أهم الزيارات في الفترة الأخيرة -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

رئيس كنترول الإعدادية بالمنوفية : نراجع النتائج ونستعين بموجهين لتلاشى الأخطاء

Google+ Print
رئيس كنترول الإعدادية بالمنوفية : نراجع النتائج ونستعين بموجهين لتلاشى الأخطاء رئيس كنترول الإعدادية بالمنوفية : نراجع النتائج ونستعين بموجهين لتلاشى الأخطاء

أكد محمد شحاته رئيس كنترول الشهادة الاعدادية بالمنوفية ان فى الفترة الحالية تتم مراجعة جميع درجات الاسئلة وتقدير درجات الاجابة بالاوراق ومدى مطابقاتها لاجمالى درجات الاسئلة والتاكد من عناصر الجزئيات للدرجة الكاملة للسؤال واشار ان الكنترول يراعى حقوق الطلاب حيث يتم استخراج الاجزاء الغير مصححه من اوراق الاجابة وسيقوم موجهى بعض المواد بالمراجعة والتاكد من صحة التصحيح لتلاشى اى اخطاء فى مجموع الدراجات.

فى الوقت الذى قال فيه عبد الخالق الخولى المتحدث بأسم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن لجنة النظام والمراقبة مستمرة فى عملية تصحيح اوراق الاجابة الخاصة بالشهادة الاعدادية والتى انتهت فى الثانى والعشرين من شهر مايو الجارى وان التصحيح دخل مراحله الاخيرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا