رئيس كنترول الإعدادية بالمنوفية : نراجع النتائج ونستعين بموجهين لتلاشى الأخطاء

أكد محمد شحاته رئيس كنترول الشهادة الاعدادية بالمنوفية ان فى الفترة الحالية تتم مراجعة جميع درجات الاسئلة وتقدير درجات الاجابة بالاوراق ومدى مطابقاتها لاجمالى درجات الاسئلة والتاكد من عناصر الجزئيات للدرجة الكاملة للسؤال واشار ان الكنترول يراعى حقوق الطلاب حيث يتم استخراج الاجزاء الغير مصححه من اوراق الاجابة وسيقوم موجهى بعض المواد بالمراجعة والتاكد من صحة التصحيح لتلاشى اى اخطاء فى مجموع الدراجات.

فى الوقت الذى قال فيه عبد الخالق الخولى المتحدث بأسم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن لجنة النظام والمراقبة مستمرة فى عملية تصحيح اوراق الاجابة الخاصة بالشهادة الاعدادية والتى انتهت فى الثانى والعشرين من شهر مايو الجارى وان التصحيح دخل مراحله الاخيرة .