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محلب يبحث إجراءات عقد ملتقى لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة فى ديسمبر المقبل

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محلب يبحث إجراءات عقد ملتقى لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة فى ديسمبر المقبل محلب يبحث إجراءات عقد ملتقى لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة فى ديسمبر المقبل

إبراهيم محلب رئيس الوزراء

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمناقشة ترتيبات عقد ملتقى لتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة فى ديسمبر المقبل، توافقاً مع اليوم العالمى للمعاق، وذلك بحضور وزيري الشباب والرياضة، والقوى العاملة، بالاضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام المجلس القومى لذوي الاعاقة.

ووجه رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق بين الوزارتين، ووزارات التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، وممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بالاضافة إلى المشاركة المجتمعية للتحضير لهذا الملتقى، وذلك بهدف أن يكون هناك دعوة للقطاع الخاص لعرض فرص العمل المتاحة لديهم، والتي تتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة، وفى الوقت نفسه دعوة ذوى الاحتياجات الخاصة للاقبال على التوظيف فى القطاع الخاص.

وشدد المهندس ابراهيم محلب، على أهمية التنظيم الجيد للملتقى، وأن يحدد مسئولو القطاع الخاص احتياجاتهم، مشيراً إلى أن أى عدد سننجح فى توظيفه فى هذا الملتقى سيكون أمرًا إيجابيًا.

أ ش أ

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