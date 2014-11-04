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البرلمان الجزائري يشارك غدا في مؤتمر للنساء البرلمانيات ببروكسل

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البرلمان الجزائري يشارك غدا في مؤتمر للنساء البرلمانيات ببروكسل البرلمان الجزائري يشارك غدا في مؤتمر للنساء البرلمانيات ببروكسل

يشارك البرلمان الجزائري ممثلا في عضو مجلس الأمة حفيظة بن شهيدة, في مؤتمر للنساء البرلمانيات حول موضوع ” قفزة للنساء إلى الأمام” غدا وبعد غد بمقر البرلمان الأوروبى ببروكسل.

وأوضح بيان لمجلس الأمة اليوم /الثلاثاء/ أن هذا المؤتمرـ تنظمه المفوضية الأوروبية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ يهدف إلى العمل على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا في منطقة جنوب المتوسط.

وأضاف البيان, إن المؤتمر يتناول العديد من الموضوعات, أبرزها فرص المشاركة السياسية للمرأة وتعميم النوع الاجتماعى في التشريعات الوطنية, بالإضافة إلى رعاية التحالفات مع النساء المشرعات والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

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