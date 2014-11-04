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بالفيديو والصور.. محافظ قنا يشهد جلسة صلح بين عائلتي الهيجاجات والمراعى

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بالفيديو والصور.. محافظ قنا يشهد جلسة صلح بين عائلتي الهيجاجات والمراعى بالفيديو والصور.. محافظ قنا يشهد جلسة صلح بين عائلتي الهيجاجات والمراعى

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، جلسة صلح القودة بين أبناء عائلة الهيجاجات وعائلة المراعي بجزيرية كلاحين أبنود مركز قنا وذلك بحضور اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا واللواء محمد مصطفي كمال نائب مدير الأمن ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة وعمد ومشايخ وكبار عائلات أبنود والبراهمة والقرى المجاورة.

وأكد في كلمته التي ألقاها خلال الصلح على أهمية إنهاء مثل هذه الخصومات ونبذ الخلافات وردم بؤر الدم تطبيقا للمعاني السمحة للدين الإسلامي وذلك لإرساء دعائم الاستقرار والسلام والأمان من أجل تحقيق آمال وطموحات كافة فئات المجتمع .
> وقد أشاد بجهود مديرية الأمن ولجنة المصالحات بالمحافظة فى إتمام هذا الصلح بين الأطراف المتنازعة مشيرًا إلى أهمية إحلال السلام بيننا والتمسك بتعاليم الدين السمحة التى تدعو إلى العفو والصفح عند المقدرة موجهًا الشكر لكل من ساهم فى إتمام هذا الصلح وسعى إليه ولو بكلمة طيبة.

 

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