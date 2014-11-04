زايد للإسكان يعتمد 828 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بــ 427 مليون درهم

أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أنه وتنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 828 مواطناً من مستحقي الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 427 مليون درهم توزعت ما بين 135 منحة و691 قرضاً متضمنين 267 مسكناً حكومياً ضمن المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج وقرارين اثنين لفئة إنشاء مسكن.

ويأتي الإعلان عن مستحقي الدعم السكني ليترجم حرص القيادة على سعادة المواطنين من خلال توفير المسكن الملائم وسبل العيش الكريم وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للأسرة المواطنة. وقال النعيمي أن البرنامج أصدر ما نسبته 80% من قرارات الدعم السكني لهذه الدفعة ضمن خطة تطبيق الأجندة الوطنية الخاصة بتقليل زمن الحصول على الدعم السكني خلال سنتين من تقديم الطلب المكتمل الوثائق بما فيها الأرض.



> وقال النعيمي أن إسعاد المواطن يأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة والإعلان الدوري عن مستحقي الدعم السكني ما هو إلا ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال توفير مسكن ملائم يلبي طموح وتطلعات المواطنين ويمنحهم الاستقرار الأسري.



> ورحب النعيمي في بداية اجتماع مجلس إدارة البرنامج بأصحاب السعادة أعضاء المجلس وناقش الاجتماع جدول الأعمال وصادق على محضر اجتماعه السابق كما تطرق لآخر مستجدات تقرير الأراضي والمجمعات السكنية واعتمد أسماء مستحقي الدعم السكني إلى جانب مناقشة مذكرة لجنة مراجعة وتدقيق طلبات الدعم السكني واعتماد اللوائح الخاصة بموظفي البرنامج والضوابط الواردة في لائحة البرنامج لبعض الفئات بخصوص استحقاق الدعم السكني وما يستجد من أعمال.

أسماء مستحقي الدعم السكني

أبــــوظبــــــــــي

>م الاســـــــــــــم

> 1. حصه محمد علي بخيت

> 2. خالد راشد احمد راشد المزروعى

> 3. خديجه مبارك محمد الزعابي

> 4. عائشه محمد سالم الشحى

> 5. عزيزه محمد مذكور

> 6. مريم سعد جمعة محمد المرزوقي