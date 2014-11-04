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مميش: الكراكات العملاقة تصل قناة السويس لبدء مهامها طبقًا للجداول المحددة

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مميش: الكراكات العملاقة تصل قناة السويس لبدء مهامها طبقًا للجداول المحددة مميش: الكراكات العملاقة تصل قناة السويس لبدء مهامها طبقًا للجداول المحددة

مميش

وجه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الشكر لجهود القوات المسلحة بعد أن وصلوا فى عمليات الحفر إلي ما يقرب من 90 مليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن الكراكات الخاصة بتحالف التحدى بدأت فى الوصول لتأدية مهام عملها طبقا للجدول المحدد لها فضلا عن عمل كراكات هيئة قناة السويس.

وأضاف مميش – فى تصريح له اليوم الثلاثاء – أن عمليات التكريك بالحفر أسفل المياه لها خطة محددة بحيث يتم تقسيم المنطقة المستهدف إقامة المجرى المائى فيها الى 6 أقسام أبرزها القسم الأول في منطقة الملاح والثانى بمنطقة 35 والثالث هو تعميق البحيرات إلي 66 قدما ، لافتا إلي أنه فى القطاع الأوسط بقناة السويس الجديدة الخاص بتحالف التحدى ستعمل به 22 كراكة وفى القطاع الجنوبى 8 كراكات.

وأشار مميش إلي أنه هناك نمو دائم فى عائدات قناة السويس والفضل يرجع إلي إخلاص جميع العاملين بالهيئة بالهيئة العامة لقناة السويس وعمليات التأمين التى تقوم بها القوات المسلحة والأمن الداخلى الذى يؤمن القناة بحرًا وجوًا.

أ ش أ

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