كريم العدل: بدء تصوير «البيوت أسرار» خلال أيام.. ونسرين إمام آخر المنضمات

فى تجربته الإخراجية الأولى فى عالم الدراما التليفزيونية، أكد المخرج كريم العدل فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا، أنه يحضرلبدء تصوير مسلسله «البيوت أسرار»، حيث يبدأ كريم التصوير خلال الأيام المقبلة.

كريم أوضح أن المسلسل سيتم عرضه قبل شهر رمضان المقبل بشهر تقريبا وهو يتكون من 60 حلقة وسيتم عرضه على القنوات المشفرة فى البداية ثم القنوات المفتوحة، مضيقًا، أن المسلسل فكره جديدة وسيبذل أقصى جهده فيها لكى تكون بداية ناجحه لأول عمل درامى له.

المسلسل من تأليف أمين راضى ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم الفنانه أيتن عامر وهنا شيحة وناهد السباعي وأخر المنضمين هم الفنانه نسرين إمام والفنان مصطفى درويش.

كتب: مصطفى رضا