«السيسى» يعلن انطلاق مشروع «المليون فدان» الأربعاء

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لبحث سبل تحقيق التنمية الشاملة لمشروع استصلاح المليون فدان. قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء، إنه تم استعراض سبل إقامة مجتمعات متكاملة فى مختلف المناطق التى سيتم استصلاحها، وذلك من حيث تقديم النماذج السكنية المقترح إقامتها فى تلك المناطق، وإعادة تأهيل المساكن القائمة بالفعل، وتوفير متطلبات المعيشة الكريمة للمواطنين من طرق ووسائل انتقال وخدمات ومرافق حيوية، من كهرباء ومياه للشرب وصرف صحى، بما يحافظ على الوجه الحضارى لهذه المجتمعات العمرانية الحديثة.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس انطلاق مشروع استصلاح المليون فدان فى 11 منطقة بالصحراء الغربية وجنوب منخفض القطارة، بعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر له الأربعاء.

وسيعلن «السيسى» موعد انتهاء استصلاح أراضى المشروع بجميع الخدمات والمرافق التى سيتم تزويده بها بمعرفة الوزارات المعنية، والمقرر الانتهاء منه سبتمبر المقبل، طبقاً للجدول الزمنى الذى عرضته الحكومة على الرئيس.

وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزراء الزراعة والإسكان والرى عرضوا على الرئيس التقدم فى أعمال البنية التحتية لمشروع استصلاح مليون فدان فى 11 منطقة، بالإضافة إلى بدء تنفيذ تصميمات مدن توشكى وغرب المنيا، وربط مدينة العلمين بمنطقة المغرة جنوب منخفض القطارة لاستصلاح 150 ألف فدان، مشيراً إلى البدء فى الخطوات التنفيذية لطرح 137 ألف فدان للاستثمار ضمن مشروع المليون فدان.